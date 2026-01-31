Împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo, în vară, Horațiu Moldovan a fost folosit la nou-promovata din LaLiga doar într-un meci din Cupa Spaniei, pierdut la loviturile de departajare contra lui Ourense CF.



Antrenorul lui Real Oviedo: "Horațiu Moldovan nu va pleca"

Real Oviedo a preferat să mizeze meci de meci pe Aaron Escandell, portarul cu care s-a obținut promovarea, în timp ce Horațiu Moldovan a rămas pe bancă, o situație cu care s-a confruntat și la Atletico Madrid.



Deși în această iarnă s-au vehiculat mai multe posibile destinații pentru Horațiu Moldovan, se pare că portarul va continua la Real Oviedo până la finalul sezonului.



"Moldovan nu va pleca", a spus Guillermo Almada, antrenorul lui Real Oviedo, potrivit As, după victoria de sâmbătă contra celor de la Girona, scor 1-0.



În aceste condiții, fostul portar de la Rapid își va aștepta în continuare șansa de a apăra în LaLiga.



Real Oviedo este ultima clasată din LaLiga, cu 16 puncte, șase sub ultima poziție care asigură salvarea.

