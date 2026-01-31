Peter Bosz caută să spele imaginea echipei în fața propriilor suporteri după eliminarea din Champions League, iar duelul cu marea rivală Feyenoord este ocazia ideală. Olandezii de la Voetbalzone anticipează că tehnicianul va efectua câteva schimbări strategice în echipa de start pentru partida programată duminică, de la ora 14:30.



Deși a fost înlocuit în confruntarea cu Bayern Munchen, Dennis Man primește o nouă șansă din partea lui Bosz. Internaționalul român este anunțat titular în flancul drept al atacului, fiind preferat pentru a destabiliza apărarea celor de la Feyenoord.



Trei modificări în echipa de start

Formula de joc suferă modificări în trei zone cheie. Sergino Dest își păstrează locul de fundaș dreapta, însă pe stânga revine Anass Salah-Eddine, care a lipsit la meciul din Ligă din motive medicale. Revenirea acestuia îl trimite pe Mauro Junior în linia de mijloc.



În centrul defensivei, Yarek Gasiorowski, suspendat împotriva bavarezilor, îi ia locul lui Armando Obispo. Acesta va face pereche cu Jerdy Schouten, responsabil cu construcția jocului din spate, în fața portarului Matej Kovar.



La mijloc, Joey Veerman va face legătura între compartimente, în timp ce Ismael Saibari, eroul din meciul tur când a marcat un hat-trick în victoria cu 3-2 de pe De Kuip, va coordona acțiunile ofensive. Atacul va fi completat de Ivan Perisic pe stânga și Guus Til în poziția de vârf.



PSV vine după o remiză chinuită cu Breda (2-2), salvată în prelungiri de golul lui Obispo, în timp ce Feyenoord are un moral bun după victoria cu 4-2 în fața lui Heracles Almelo.



Echipa probabilă a lui PSV: Kovar – Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine – Mauro Júnior, Veerman, Saibari – Man, Til, Perisic.

