WTF?! Sigur e Mbappe sau au bagat SOSIA in teren?! Kylian s-a facut DE RAS: ratarea care a SOCAT milioane de fani! Ce a facut in fata portii

Mbappe a vrut sa iasa in evidenta inca din startul meciului cu Brest, primul cu Pochettino pe teren propriu de la preluarea lui PSG.

Nu prea i-a iesit! Fotbalistul cotat la 300 de milioane de euro i-a pus pe ganduri pe fanii aflati in fata TV-urilor cu primele doua actiuni care l-au in prim-plan. Mai intai, in minutul 9, Mbappe a incercat o rabona din interiorul careului, la o faza in care existau multe solutii mai bune la care putea apela. Executia sa spectaculoasa l-a luat prin surprindere pe portarul lui Brest, dar numai pentru ca nu l-a pus deloc in dificultate!

Apoi, in minutul 16, Mbappe s-a vazut din nou 'cu purici'. De aceasta data, atacantul a ratat de pe linia portii, cu toata plasa goala si disponibila in fata lui! Mbappe a avut, insa, noroc. Mingea a ricosat din bara la Kean, care a facut 1-0 pentru Paris.

Imediat dupa faza, Mhappe a mers la margine pentru a-si rezolva o problema cu ghetele, iar Pochettino a intervenit. Relatia celor doi pare sa nu fi inceput in cel mai bun mod posibil. La finalul partidei cu St. Etienne, incheiata la egalitate de PSG in deplasare, Pochettino nu s-a ferit sa spuna ca Mbappe trebuie sa devina 'mai bun, la fel cum e cazul cu toti ceilalti'. "Ar trebui sa fie dezamagit pentru ca n-am castigat, intotdeauna poti sa faci mai mult cand nu castigi. Cu toate astea, atitudinea sa a fost buna. Sunt multumit cu ce a facut", a mai spus Pochettino dupa 1-1 cu St. Etienne.