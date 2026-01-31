GALERIE FOTO Cristiano Bergodi, printre rapidiști! Ce a făcut antrenorul care a plecat cu scandal din Giulești

Cristiano Bergodi, printre rapidiști! Ce a făcut antrenorul care a plecat cu scandal din Giulești Superliga
Cristiano Bergodi s-a aflat într-o situație inedită înaintea duelului cu Rapid.

Meciul dintre Rapid și U Cluj a început la ora 20:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

La momentul redactării articolului, cele două formații se află la egalitate, scor 0-0, iar prima repriză s-a scurs.

Surpriza de care a avut parte Cristiano Bergodi înaintea meciului Rapid - U Cluj

Actualul antrenor de la U Cluj a fost în trecut tehnicianul giuleștenilor în trei rânduri. Mai exact, Bergodi s-a aflat pe banca lui Rapid între iulie 2007 și octombrie 2007, apoi aprilie 2015 - iunie 2015 și ultima oară între iulie 2023 și aprilie 2024. 

Ultimul mandat, și cel mai lung, a fost și cel care i-a făcut pe suporterii Rapidului să îl îndrăgească, în urma rezultatelor din acea perioadă.

Astfel, înaintea duelului din această etapă, suporterii formației alb-vișinii l-au întâmpinat ca pe unul de-al lor pe Bergodi, iar acesta a coborât din autocar și a făcut poze cu fanii giuleșteni. 

Cristiano Bergodi a plecat cu scandal din Giulești, în urma unor rezultate salbe în play-off-ul din sezonul 2023/2024. Antrenorul italian a izbucnit la o conferință de presă și la scurt timp a plecat de la echipa patronată de Dan Șucu.

Echipele de start din Rapid - U Cluj:

  • Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza - Grameni, Hromada, Christensen - Dobre, Paraschiv, Moruțan

Rezerve: Iliev, S. Popa, Sălceanu, Keita, Vulturar, G. Gheorghe, A. Șucu, Petrila, Hazrollaj, Jambor, Koljic

Antrenor: Constantin Gâlcă

  • U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas - Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu - Codrea, Drammeh - Macalou, Bic, Gheorghiță - Trică

Rezerve: Lefter, Chinteș, Coubiș, Toșca, Gomes, Simion, Murgia, Bota, Nistor, Mendy, Fabry, Taiwo

Antrenor: Cristiano Bergodi

