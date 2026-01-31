Meciul dintre Rapid și U Cluj a început la ora 20:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

La momentul redactării articolului, cele două formații se află la egalitate, scor 0-0, iar prima repriză s-a scurs.



Surpriza de care a avut parte Cristiano Bergodi înaintea meciului Rapid - U Cluj



Actualul antrenor de la U Cluj a fost în trecut tehnicianul giuleștenilor în trei rânduri. Mai exact, Bergodi s-a aflat pe banca lui Rapid între iulie 2007 și octombrie 2007, apoi aprilie 2015 - iunie 2015 și ultima oară între iulie 2023 și aprilie 2024.

Ultimul mandat, și cel mai lung, a fost și cel care i-a făcut pe suporterii Rapidului să îl îndrăgească, în urma rezultatelor din acea perioadă.

Astfel, înaintea duelului din această etapă, suporterii formației alb-vișinii l-au întâmpinat ca pe unul de-al lor pe Bergodi, iar acesta a coborât din autocar și a făcut poze cu fanii giuleșteni.

Cristiano Bergodi a plecat cu scandal din Giulești, în urma unor rezultate salbe în play-off-ul din sezonul 2023/2024. Antrenorul italian a izbucnit la o conferință de presă și la scurt timp a plecat de la echipa patronată de Dan Șucu.