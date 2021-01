Pochettino are planuri mari la Paris! Prima declaratie oficiala ca antrenor al lui PSG si cine sunt jucatorii pe care si-i doreste langa Mbappe si Neymar

Mauricio Pochettino este noul antrenor al celor de la PSG.

Campioana Frantei l-a demis pe Thomas Tuchel pe 29 decembrie, iar pe 2 ianuarie Pochettino a semnat un contract valabil pana in iunie 2022.

Imediat dupa ce a fost anuntat oficial ca noul antrenor al echipei, fostul jucator al parizienilor a anuntat planurile pe care le are, dar si transferurile pe care si le doreste.

"Sunt extrem de fericit si onorat pentru ca am fost numit in aceasta functie. Le multumesc conducatorilor pentru increderea aratata. Asa cum stiti, acest club a avut mereu un loc special in inima mea. Am amintiri extraordinare aici, mai ales referitoare la atmosfera unica de pe Parc des Princes.

Revin aici cu multa ambitie si sunt foarte motivat sa lucrez cu unii dintre cei mai talentati jucatori din lume. Echipa are un potential fantastic si voi face tot ce imi sta in putinta, alaturi de staff-ul meu, pentru a obtine cele mai bune rezultate.

De asemenea, vom face tot posibilul pentru a oferi echipei noastre acea identitate de joc, una combativa si ofensiva, pe care suporterii parizieni au iubit-o mereu", a declarat Pochettino.

Argentinianul a vorbit si despre jucatorii pe care si-i doreste in echipa. Primii pe lista sa sunt Christian Eriksen si Dele Alli. Cu acesta din urma, Pochettino a lucrat la Tottenham, iar acum spera sa-l poata avea ca jucator la PSG, bazandu-se pe relatia nu tocmai buna care exista intre fotbalist si actualul tehnician al englezilor, Jose Mourinho.

Pochettino va debuta ca antrenor al lui PSG pe 6 ianuarie, in deplasarea de la Saint Etienne. In acest moment, campioana en-titre a Frantei este pe locul 3 in clasamentul din Ligue 1, avand 35 de puncte, cu unul mai putin decat Lyon si Lille.