Pochettino se afla deja la Paris si e gata sa preia echipa! Ar fi SEMNAT deja cu campioana Frantei si urmeaza sa fie anuntat oficial

Argentinianul a aterizat in Paris pe 1 ianuarie si urmeaza sa fie anuntat ca noul antrenor al campioanei Frantei. Desi nu a fost confirmat in noua pozitie, fostul antrenor al lui Tottenham ar fi semnat contractul deja in urma cu cateva zile, anunta jurnalistul Fabrizio Romano.

It’s finally announcement time for Mauricio Pochettino @ PSG after Christmas holidays in London.

He has signed his contract days ago and he’s now ready to meet Leonardo soon to plan the transfer window.

Main target 2021: Kylian Mbappé and Neymar new contracts, talks on. ???????? #PSG