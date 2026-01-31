Dinamo a dominat în totalitate prima parte jocului, dar a reușit să deschidă scorul abia în partea secundă, după ce Danny Armstrong a profitat de un ”cadou” oferit de defensiva celor de la Petrolul.



După câteva minute mai târziu, a venit rândul lui Devis Epassy să greșească. Gicu Grozav a profitat și a stabilit scorul final, 1-1. Dacă Petrolul a anunțat un transfer imediat după meci, Dinamo este foarte aproape să se despartă de un jucător.



Stipe Perica, OUT de la Dinamo!



Stipe Perica (30 de ani) nu a făcut parte din lotul lui Dinamo pentru meciul cu Petrolul, iar GSP.ro anunță că acesta este foarte aproape de a pleca de la echipă. Zeljko Kopic nu se mai bazează pe conaționalul său, chiar dacă, la nivel declarativ, a încercat să evite întrebarea legată de viitorul atacantului.



„Cu Perica avem discuții și vom știi mai multe zilele viitoare. E jucătorul nostru, dar are câteva opțiuni. Vom vedea”, s-a limitat să spună antrenorul croat, la flash-interviu.



Unul dintre cei mai importanți oameni ai lui Dinamo în a doua parte a sezonului precedent, Stipe Perica a dezamăgit în această stagiune. Cifrele sale nu au fost la nivelul așteptărilor, iar asta l-a scos, treptat, din primul ”11” al echipei.



În 18 partide (majoritatea din postura de rezervă), Perica a reușit să înscrie doar două goluri și a bifat alte trei pase decisive.



Cel mai probabil, Perica va pleca de la Dinamo cu destinația Emiratele Arabe Unite, unde, cel mai probabil, va avea un contract bănos. Despărțirea de atacantul croat va fi importantă și pentru club, având în vedere că acesta are un salariu de 19.000 de euro pe lună, unul dintre cele mai mari din lot, mai notează sursa citată.



Dinamo rămâne pe locul trei



În următoarea etapă, Dinamo va avea parte de un test dificil. Se va deplasa la Constanța pentru duelul cu Farul, în timp ce Petrolul va primi vizita ”vecinei de clasament” Unirea Slobozia.



”Câinii” vor rămâne pe locul trei la finele acestei runde. Au 45 de puncte și sunt la egalitate cu Rapid, care va juca pe teren propriu cu Universitatea Cluj în această etapă.

