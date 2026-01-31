CS Gloria Bistriţa şi CS Rapid Bucureşti au obţinut victorii clare, sâmbătă, în Liga Naţională de handbal feminin.
Minaur Baia Mare - Gloria Bistrița 26-36 pentru locul 1
Gloria s-a impus în derbyul european cu CS Minaur Baia Mare, cu 36-26, în deplasare, în etapa a 14-a.
Jennifer Maria Gutierrez Bermejo a marcat 9 goluri pentru oaspete, iar Monika Anna Kobylinska, Danila Patricia So Delgado Pinto, Mattilda Sofia Forsberg şi Angela Ştefania Stoica au reuşit câte 5.
Alba Chiara Spugnini Santome s-a remarcat de la Minaur, cu 10 goluri.
”VICTORIE 🐺❤️🖤
CS Gloria Bistrița se impune categoric în deplasare, pe terenul celor de la CS Minaur Baia Mare, scor 36–26, în etapa a 14-a din Liga Florilor.
Astfel, Gloria urcă din nou pe primul loc al clasamentului și are a șaptea victorie consecutivă în campionat.
Bravo echipă!
Haide Gloria! #LUPtă ❤️🖤🐺”, a postat la final pagina Handbal • Gloria Bistrița.