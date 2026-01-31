VIDEO EXCLUSIV CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Se anunță un final de campionat de poveste în Liga Florilor, LIVE pe Pro Arena și VOYO.

TAGS:
Gloria BistritaCSM BucurestiRapidJennifer Gutierrez BermejoȘtefania Stoica
Din articol

CS Gloria Bistriţa şi CS Rapid Bucureşti au obţinut victorii clare, sâmbătă, în Liga Naţională de handbal feminin.

Minaur Baia Mare - Gloria Bistrița 26-36 pentru locul 1

Gloria s-a impus în derbyul european cu CS Minaur Baia Mare, cu 36-26, în deplasare, în etapa a 14-a.

Jennifer Maria Gutierrez Bermejo a marcat 9 goluri pentru oaspete, iar Monika Anna Kobylinska, Danila Patricia So Delgado Pinto, Mattilda Sofia Forsberg şi Angela Ştefania Stoica au reuşit câte 5. 

Alba Chiara Spugnini Santome s-a remarcat de la Minaur, cu 10 goluri.

”VICTORIE 🐺❤️🖤

CS Gloria Bistrița se impune categoric în deplasare, pe terenul celor de la CS Minaur Baia Mare, scor 36–26, în etapa a 14-a din Liga Florilor.

Astfel, Gloria urcă din nou pe primul loc al clasamentului și are a șaptea victorie consecutivă în campionat.

Bravo echipă!

Haide Gloria! #LUPtă ❤️🖤🐺, a postat la final pagina Handbal • Gloria Bistrița.

Publicitate

Rapid - Dunărea Brăila 32-27 și CSM Galați - SCM Râmnicu Vâlcea 20-33

Într-un meci din etapa a 13-a, CS Rapid Bucureşti a învins-o pe HC Dunărea Brăila, cu 32-27, în Sala Rapid. 

Djazz Moreen Clara Chambertin şi Line Ellertsen au înscris câte 7 goluri pentru Rapid, iar Estavana Polman 5. 

De la Dunărea s-au remarcat Mireya Gonzalez Alvarez, Valeria Kirdiaşeva şi Elena Roşu, cu câte 5 goluri.

În alt meci, SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o în deplasare pe CSM Galaţi, cu 33-20, tot în cadrul etapei a 13-a.

Mia Katharina Zschocke a fost cea mai bună de la învingătoare, cu 13 goluri, Tuva Hoeve Ulsaker a marcat 6 goluri, iar Alberte Madsen Kielstrup 5.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CS Gloria Bistriţa 26 puncte (14 jocuri)

2. CSM Bucureşti 25 (13)

3. CSM Corona Braşov 20 (13)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 17 (14)

5. CSM Slatina 14 (13)

6. CS Rapid Bucureşti 13 (13)

...

Info: Agerpres

Foto: Handbal • Gloria Bistrița 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
Rapid - U Cluj 0-0 ACUM, pe site-ul Sport.ro | „Alb-vișinii” ratează incredibil deschiderea scorului
Rapid - U Cluj 0-0 ACUM, pe site-ul Sport.ro | „Alb-vișinii” ratează incredibil deschiderea scorului
Horror OM în Paris FC – Olympique Marseille, cu PENALTY DECISIV în '90+4! Acum pe VOYO Lorient – Nantes, urmează Monaco – Rennes
Horror OM în Paris FC – Olympique Marseille, cu PENALTY DECISIV în '90+4! Acum pe VOYO Lorient – Nantes, urmează Monaco – Rennes
Dezastru pentru jucătorul la care Chivu tocmai a renunțat! Roșu după 6 minute la debut
Dezastru pentru jucătorul la care Chivu tocmai a renunțat! Roșu după 6 minute la debut
Cristiano Bergodi, printre rapidiști! Ce a făcut antrenorul care a plecat cu scandal din Giulești
Cristiano Bergodi, printre rapidiști! Ce a făcut antrenorul care a plecat cu scandal din Giulești
ACUM Chelsea - West Ham United 2-2, exclusiv pe VOYO! Cucurella restabilește egalitatea
ACUM Chelsea - West Ham United 2-2, exclusiv pe VOYO! Cucurella restabilește egalitatea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro!

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”

Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!”

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază

E gata! Decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

E gata! Decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin

OUT de la Dinamo! Zeljko Kopic îl scoate din lot și va pleca de la echipă

OUT de la Dinamo! Zeljko Kopic îl scoate din lot și va pleca de la echipă



Recomandarile redactiei
Rapid - U Cluj 0-0 ACUM, pe site-ul Sport.ro | „Alb-vișinii” ratează incredibil deschiderea scorului
Rapid - U Cluj 0-0 ACUM, pe site-ul Sport.ro | „Alb-vișinii” ratează incredibil deschiderea scorului
Dezastru pentru jucătorul la care Chivu tocmai a renunțat! Roșu după 6 minute la debut
Dezastru pentru jucătorul la care Chivu tocmai a renunțat! Roșu după 6 minute la debut
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man pentru derby-ul cu Feyenoord: cum arată primul 11
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man pentru derby-ul cu Feyenoord: cum arată primul 11
Telenovela Horațiu Moldovan s-a încheiat! Antrenorul lui Real Oviedo a făcut anunțul
Telenovela Horațiu Moldovan s-a încheiat! Antrenorul lui Real Oviedo a făcut anunțul
ACUM Chelsea - West Ham United 2-2, exclusiv pe VOYO! Cucurella restabilește egalitatea
ACUM Chelsea - West Ham United 2-2, exclusiv pe VOYO! Cucurella restabilește egalitatea
Alte subiecte de interes
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

stirileprotv Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Noi documente dezvăluie că Jeffrey Epstein i-a solicitat ajutorul ducesei de York după condamnarea pentru pedofilie

stirileprotv Noi documente dezvăluie că Jeffrey Epstein i-a solicitat ajutorul ducesei de York după condamnarea pentru pedofilie

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

stirileprotv Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
(EN) UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!