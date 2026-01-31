Astfel, Gloria urcă din nou pe primul loc al clasamentului și are a șaptea victorie consecutivă în campionat.

CS Gloria Bistrița se impune categoric în deplasare, pe terenul celor de la CS Minaur Baia Mare, scor 36–26, în etapa a 14-a din Liga Florilor.

Alba Chiara Spugnini Santome s-a remarcat de la Minaur, cu 10 goluri.

Jennifer Maria Gutierrez Bermejo a marcat 9 goluri pentru oaspete, iar Monika Anna Kobylinska , Danila Patricia So Delgado Pinto , Mattilda Sofia Forsberg şi Angela Ştefania Stoica au reuşit câte 5.

CS Gloria Bistriţa şi CS Rapid Bucureşti au obţinut victorii clare, sâmbătă, în Liga Naţională de handbal feminin.

Rapid - Dunărea Brăila 32-27 și CSM Galați - SCM Râmnicu Vâlcea 20-33



Într-un meci din etapa a 13-a, CS Rapid Bucureşti a învins-o pe HC Dunărea Brăila, cu 32-27, în Sala Rapid.

Djazz Moreen Clara Chambertin şi Line Ellertsen au înscris câte 7 goluri pentru Rapid, iar Estavana Polman 5.

De la Dunărea s-au remarcat Mireya Gonzalez Alvarez, Valeria Kirdiaşeva şi Elena Roşu, cu câte 5 goluri.

În alt meci, SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o în deplasare pe CSM Galaţi, cu 33-20, tot în cadrul etapei a 13-a.

Mia Katharina Zschocke a fost cea mai bună de la învingătoare, cu 13 goluri, Tuva Hoeve Ulsaker a marcat 6 goluri, iar Alberte Madsen Kielstrup 5.

Clasamentul din Liga Florilor



1. CS Gloria Bistriţa 26 puncte (14 jocuri)

2. CSM Bucureşti 25 (13)

3. CSM Corona Braşov 20 (13)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 17 (14)

5. CSM Slatina 14 (13)

6. CS Rapid Bucureşti 13 (13)

...

