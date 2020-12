Scenariu incredibil! Mbappe, Verratti si Navas au fost sunati la doua noaptea! Conducerea le-a dat marele anunt, iar jucatorii au reactionat pe retelele de socializare!

PSG l-a demis pe Thomas Tuchel, iar clubul urmeaza sa-l instaleze pe Mauricio Pochettino.

Demisia lui Thomas Tuchel a starnit diverse reactii in vestiarul Parisului. Foarte putini jucatori s-au asteptat la acest lucru, unii au fost mai mult sau mai putin dezamagiti, insa mai presus de toate au fost surprinsi de momentul anuntului.

Nu toate reactiile s-au potrivit cu socul anuntului. Daca majoritatea jucatorilor au preferat sa nu vorbeasca public despre plecarea lui Thomas Tuchel, Kylian Mbappe a avut un mesaj special pentru antrenor pe retelele de socializare. Alti fotbalisti ai lui PSG au primit aceasta decizie cu indiferenta sau umor.

Potrivit celor de la L'Equipe, parizienii au aflat despre demiterea antrenorului lor in aeroport sau in avion, in seara victoriei impotrival ui Stasbourg, scor 4-0. Putini dintre ei si-au imaginat acest scenariu. Mai multi jucatori au aflat vestea printr-un telefon de la cei din conducerea clubului intre orele 1 si 2 noaptea, precum Marquinhos, Kimpembe, Nava, Verratti sau Mbappe.

Astfel, se explica de ce Mbappe a avut o postare referitoare la antrenorul sau chiar inainte ca echipa din Paris sa anunte oficial demiterea antrenorului sau.

Aceeasi sursa transmite ca informatia a circulat prin intermediul grupului de WhatsApp, iar unii dintre jucatori n-au avut reactie, ba chiar au fost indiferenti la auzul vestii. Neymar a fost unul dintre jucatorii care la fel ca Mbappe, si-a exprimat dezamagirea cu privire la demisia antrenorului.

Reactia lui Mbappe de pe Instagram: