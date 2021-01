E noua SLABICIUNE a lui Florentino Perez! Real Madrid incepe ASALTUL pentru un super fotbalist! Nu e Haaland, Mbappe sau Salah! Pe cine vor 'GALACTICII'

Florentino Perez a pus ochii pe Heung-Min Son (28 de ani) si vrea sa il aduca neaparat la Real Madrid.

Sud-coreeanul a explodat in ultimul sezon sub comanda lui Jose Mourinho si este unul dintre cei mai buni jucatori din Premier League.

16 goluri si 8 pase decisive are Son, in 25 de meciuri jucate in acest sezon. In Premier League are 12 reusite si este al doilea cel mai bun marcator din campionat.

Jurnalistul Eduardo Inda a dezvaluit pentru El Chiringuirito ca Real Madrid este pe urmele lui Son si va face tot posibilul sa il transfere in vara.

De precizat este ca Florentino Perez ii doreste in continuare si pe Kylian Mbappe si Erling Haaland, insa cei doi par mult mai greu de obtinut in vara viitoare.

Un alt atuu pentru transferul lui Son la Real Madrid este antrenorul Zinedine Zidane. Potrivit Hotspur Related, francezul este un mare admirator al lui Son.

Mutarea s-ar putea realiza in vara, in schimbul unei sume ce poate depasi 100 de milioane de euro.

