Rapid - U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT



După două victorii la rând în primele două meciuri din 2026, giuleștenii au ajuns la 45 de puncte și se pot distanța de Dinamo, care a remizat cu Petrolul, scor 1-1.



Dacă va câștiga această partidă, Rapid poate urca, temporar, pe primul loc în Superligă, cel puțin până la meciul celor de la Universitatea Craiova cu Farul Constanța.



De partea cealaltă, Universitatea Cluj vine după o victorie în ultima etapă, scor 1-0 cu Unirea Slobozia, și bate la porțile play-off-ului. O victorie i-ar putea aduce pe ardeleni pe locul șase.



Istoricul întâlnirilor Rapid - U Cluj



În total, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 101 ori, de 43 de ori s-au impus giuleștenii, de 40 ori au câștigat ardelenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate.



Palmares cu Rapid gazdă: 50 de jocuri - 31 victorii Rapid - 5 remize - 14 succese U Cluj.



Cea mai mare diferenţă înregistrată pe prima scenă: cinci goluri, de cinci ori 5-0 (de trei ori pentru U Cluj - de două ori pentru Rapid).



Ultimul succes bifat de bucureșteni în disputele din SuperLigă: 23 iulie 2023, U Cluj - Rapid 0-3.



Cea mai recentă confruntare din campionat: 12 septembrie 2025, U Cluj - Rapid 0-0.

