GALERIE FOTO Penya Blaugrana Bucharest, echipa de suporteri români a Barcelonei! Omul din spatele fan clubului + Întâlnirea cu echipa de handbal a catalanilor

Penya Blaugrana Bucharest, echipa de suporteri români a Barcelonei! Omul din spatele fan clubului + Întâlnirea cu echipa de handbal a catalanilor Fotbal extern
Ovidiu Neacșu
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Penya Blaugrana Bucharest este locul ideal pentru fanii Barcelonei din București, iar Sport.ro a intrat în inima fan clubului pentru a descoperi cum a luat naștere această familie.

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Din articol

Este deja o obișnuință ca echipele de fotbal din România să aibă propriile comunități de suporteri, unele mai numeroase, altele mai restrânse. Totuși, fanii români nu susțin doar echipe din țară.

Barcelona este unul dintre cele mai iubite cluburi de fotbal din afara României, iar suporterii români ai echipei catalane ar putea umple cu ușurință un stadion atunci când formația „blaugrana” joacă în campionatul Spaniei sau în Champions League.

Pentru unii suporteri din România, Gică Hagi și Gică Popescu au fost cei care i-au apropiat de FC Barcelona, în timp ce pentru alții au fost Messi sau Ronaldinho. Toți suporterii „blaugrana” din România au însă ceva în comun: dragostea pentru clubul catalan.

Dragoș Cârtog și pasiunea lui pentru „blaugrana”: cum a început Penya Blaugrana Bucharest

Dragoș Gabriel Cârtog este președintele Penya Blaugrana Bucharest și a pus bazele proiectului alături de soția sa, Daniela Cârtog, care ocupă funcția de secretară a fan clubului.

Dragoș a povestit în exclusivitate pentru Sport.ro ce înseamnă pentru el Penya Blaugrana Bucharest și cum a luat naștere proiectul, în 2021.

Președintele fan clubului a explicat care sunt avantajele de care beneficiază membrii. Unul dintre cele mai importante este accesul facilitat la biletele pentru meciurile Barcelonei.

În viața profesională, Dragoș Cârtog nu are legături cu lumea sportului sau cu FC Barcelona, însă implicarea sa în cadrul fan clubului este motivată exclusiv de pasiune și de dorința de a construi o comunitate puternică și unită de fani „blaugrana” în București.

Ce înseamnă să fii președintele fan clubului Penya Blaugrana Bucharest?

Am făcut acest fan club din dorința de a-i aduna la un loc pe fanii „blaugrana” din București. Fan clubul a luat ființă oficial în 2021 și, de atunci, am tot crescut. Am început acest proiect mai ales din dorința de a crea o comunitate pentru fani.

În ultimul timp, am început să participăm la evenimente organizate de club, dar dorința principală a fost ca fanii Barcelonei din București să aibă un loc al lor.

De ce orice fan al Barcelonei ar trebui să se înscrie în acest fan club?

Sunt mai multe avantaje. În primul rând, membrii beneficiază de prioritate la achiziția biletelor pentru meciurile Barcelonei. Dacă un fan dorește să vadă echipa jucând pe Camp Nou, membrii fan cluburilor au prioritate la cumpărarea biletelor.

Există și beneficii oferite de noi membrilor fan clubului: un card de membru, avantaje la partenerii cu care colaborăm și, totodată, privilegiul de a reprezenta culorile „blaugrana” în București.

Cum reușești să organizezi totul și să ții legătura cu membrii?

Este complicat, dar mă străduiesc să îi ajut pe toți în măsura în care pot. Nu sunt singurul care se ocupă de aceste lucruri. Avem și o secretară a fan clubului, care se implică în această activitate. Atunci când pot să ajut la obținerea biletelor, o fac cu cel mai mare drag.

În viața de zi cu zi, nu am legătură cu sportul sau cu fotbalul. Lucrez în departamentul de vânzări al unei companii de leasing din București. Totul a pornit de la o pasiune pe care o am încă din copilărie și mi-am dorit să creez un fan club pentru suporterii acestei echipe.

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai alături de membrii fan clubului?

Cea mai frumoasă amintire este de la un meci cu Napoli, disputat pe Camp Nou. Atunci ne-am adunat într-un număr semnificativ de fani și am trăit împreună toate emoțiile acelui moment, chiar pe stadion.

Cum se trăiesc meciurile atunci când se adună membrii acestui fan club? Nu doar pe stadion, ci și în pub-uri.

Trăim meciurile cu multe emoții și cântăm atunci când avem posibilitatea și când cei de la pub ne permit. Scandăm, ne bucurăm și suntem triști atunci când echipa nu câștigă. Acestea sunt emoțiile pe care le trăim la fiecare meci alături de o astfel de comunitate.

Îi aștept pe toți fanii Barcelonei din București să se înscrie în acest fan club. Cu siguranță, vor avea parte de beneficii și nu au nimic de pierdut.

Membrii Penya Blaugrana Bucharest la meciurile Barcelonei

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Ce spun membrii fan clubului Barcelonei din București

Sport.ro a vorbit și cu Nicu Ursărescu și Răzvan Popa, membri ai fan clubului Penya Blaugrana Bucharest, care au avut doar cuvinte de laudă la adresa acestui proiect din care fac parte și îi îndeamnă pe cât mai mulți fani să se înscrie.

„În acest fan club suntem o comunitate, toți avem aceeași echipă favorită. Ne strângem la meciuri, ne simțim bine și cunoaștem persoane, indiferent de domeniile în care activăm”, a spus Răzvan Popa, membru al fan clubului.

„E o experiență unică! Nu ai cum să nu vrei să te înscrii”

(n.r. – Cum e să faci parte din acest fan club?) E o experiență unică! Pot să zic că sunt parte din fan club încă din faza incipientă, iar ce mi-a plăcut foarte mult aici este faptul că oamenii știu să se înțeleagă, iar discuțiile au fost doar pe parte sportivă. Mi se pare un fan base foarte sănătos, iar comunicarea este la un nivel foarte bun.

Unui fan al Barcelonei din București care nu face parte din fan club i-aș recomanda să vină cu noi la un meci, să se întâlnească cu Dragoș, președintele fan clubului, și sunt sigur că nu are cum să nu vrea să se înscrie”, a spus Nicu Ursărescu, membru al Penya Blaugrana Bucharest.

Echipa Barcelonei de handbal s-a întâlnit cu Penya Blaugrana Bucharest: „A fost un eveniment special”

Membrii fan clubului echipei catalane au avut ocazia să întâlnească echipa masculină de handbal a Barcelonei, venită la București pentru meciul cu Dinamo din Champions League.

Înaintea partidei de la București, vedete ale handbalului mondial, precum Dika Mem, Ludovic Fabregas și Aleix Gomez, s-au întâlnit cu membrii fan clubului. Jucătorii și oamneii din stafful catalanilor au semnat autografe și au făcut fotografii cu suporterii Barcelonei din București.

Dragoș Cârtog a văzut această întâlnire ca pe o oportunitate extraordinară pentru comunitatea Penya Blaugrana Bucharest și s-a bucurat că a putut contribui la organizarea evenimentului.

„Pentru noi a fost o ocazie extraordinară și rară, pentru că am întâlnit o echipă a clubului FC Barcelona, având în vedere că noi nu ne întâlnim cu astfel de echipe la București. A fost un eveniment foarte special și apreciat de către membrii fan clubului.

(n.r. – Cum ți s-ar părea un astfel de eveniment cu starurile echipei de fotbal?) Wow, ar fi senzațional! Cred că toți ne dorim să îi cunoaștem pe jucătorii echipei de fotbal”, a spus Dragoș Cârtog.

La rândul lor, membrii fan clubului s-au arătat încântați de această oportunitate și au avut doar cuvinte de laudă despre eveniment.

(n.r. – Cum ți s-a părut întâlnirea cu echipa de handbal a Barcelonei?) Foarte frumoasă! Chiar ne bucurăm că am avut oportunitatea de a ne întâlni cu echipa. Este ceva incredibil pentru orice fan al sportului, nu doar al Barcelonei”, a spus Răzvan Popa.

„A fost o experiență foarte tare. Mi-a plăcut mult că membrii staffului au fost foarte deschiși, au vrut să ne cunoască și să vorbească cu noi. Per total, mi s-a părut o organizare foarte bună din partea lor”, a spus Nicu Ursărescu.

Membrii Penya Blaugrana Bucharest alături de echipa de handbal a Barcelonei

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