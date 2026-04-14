Barcelona a revenit „acasă”! Recordul imaculat, pătat în Champions League Barcelona a revenit pe „Camp Nou” pe 7 noiembrie 2025, când a susținut un antrenament cu public. Astfel, a inaugurat redeschiderea arenei care a fost un șantier din vara anului 2023. Elevii lui Hansi Flick s-au bucurat de uralele publicului în timp ce au efectuat o ședință de pregătire, iar fanii au fost prezenți la redeschiderea stadionului Camp Nou.

Catalanii au jucat prima partidă oficială pe Camp Nou împotriva lui Athletic Bilbao, în data de 22 noiembrie 2025, și au făcut spectacol: 4-0 în fața uneia dintre echipele de tradiție din La Liga. Aproximativ 45.000 de fani au fost prezenți în tribune, ulterior capacitatea crescând la 62.000 la începutul acestui an. La nivelul rezultatelor, schimbarea stadionului pe care își joacă meciurile de acasă formația blaugrana a reprezentat un mare plus. Barcelona a înregistrat 15 victorii și o înfrângere în 16 partide jucate pe „Spotify Camp Nou”, singurul insucces al catalanilor fiind 0-2 cu Atletico Madrid din turul „sferturilor” de Champions League.

Stadionul Camp Nou în 2026

Modernizarea a pierdut din farmecul legendar?! Camp Nou, între vechi și „nuevo” O parte a stadionului a fost modernizată, dar nu este finalizat încă. Din acest motiv, macaralele și materialele de construcție sunt în jurul arenei Camp Nou, și creează un ușor disconfort vizual. Stadionul este mare și impunător, iar zona în care se află este plină cu diferite atracții pentru fani și turiști. De la magazinul oficial, până la „Cafeneaua FC Barcelona”, „La Rambla del Barça” (denumire inspirată după celebrul bulevard pietonal din Barcelona) este gândită să îi țină pe suporterii echipei cât mai mult în zonă, beneficiile financiare fiind imense pentru club.

Dacă totul pare relaxat în jurul stadionului când FC Barcelona nu joacă vreun meci și căile de acces sunt bine-gândite, în ziua meciului problemele legate de organizarea unei partide pe o arenă aflată în renovare se observă din plin. Din cauza utilajelor și a materialelor de construcții, arena are mai puține căi de acces, iar distanțele dintre ele sunt destul de mari. Zonele delimitate cu garduri de metal, pentru a separa zona șantierului, măresc distanțele dintre porțile de acces și astfel acestea se aglomerează, mai ales la un meci important, unde asistența așteptată este de peste 60.000 de oameni. După intrarea în „curtea” stadionului marcajele sunt mai clare și este mult mai facilă orientarea, chiar și pentru cei care sunt la prima experiență pe Camp Nou.

„Intrarea în arenă” m-a teleportat în timp chiar la momentul primei vizite pe Camp Nou din 2023, când vechiul stadion, cum poate fi numit deja, se pregătea de modernizare și „parcurgea” ultimul sezon înainte de intrarea buldozerelor. Stadionul modernizat nu e la fel, cu siguranță, dar pentru mine nu și-a pierdut autenticitatea și imaginea legendară. Noul Camp Nou mi s-a părut „mai strălucitor”, dar nu complet schimbat. Senzația de „neterminat” pe care o am când îl privesc în poze sau la televizor a dispărut. M-am concentrat doar pe imensitatea tribunelor, dar și pe felul în care este pusă în valoare scena principală: terenul de fotbal.

Locurile mult mai spațioase și mai confortabile, ecranele noi și mai luminoase, acustica și spectacolul din tribune, dar mai ales păstrarea farmecului unei arene legendare, m-au făcut să simt că am fost a doua oară pe Camp Nou, și nu că am pășit pentru prima dată pe „Nuevo Camp Nou”.