În cursul zilei de joi, Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a prefațat duelul cu formația din Miercurea Ciuc și a vorbit și despre situațiile contractuale ale doi dintre cei mai importanți jucători ai giuleștenilor.

Daniel Pancu: ”Clubul vrea să prelungească cu Dobre și Pașcanu!”

Atacantul Alexandru Dobre și fundașul central Alexandru Pașcanu sunt în ultimele luni de contract cu Rapid și s-a vehiculat că cei doi ar putea părăsi echipa în viitorul apropiat.

Pancu spune însă că dorința clubului este de a le prelungi contractele celor doi jucători, însă subliniază că oficialii Rapidului ar trebui să grăbească negocierile.

”Nu cunosc dorințele jucătorilor, clubul știu că vrea să prelungească (n.r. cu Alexandru Dobre și Alexandru Pașcanu). Sunt niște probleme care vor trebui rezolvate până când începem pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Nu e o stiuație plăcută, în niciun caz. Avem mulți jucători împrumutați, sunt șase jucători împrumutați, sunt jucători la final de contract, iar noi, dacă ne pregătim pentru ceva, ne pregătim pentru a fi buni din luna martie, când contează cu adevărat acest campionat. Eu mi-i doresc pe toți, pe toți care sunt aici, dar mai departe...”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.