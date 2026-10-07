La scurt timp după ultimul meci al starului argentinian, Ronaldinho i-a transmis un mesaj emoționant celui alături de care a jucat la Barcelona.

Brazilianul a avut un rol important în primii ani ai lui Messi la formația catalană. Cei doi au fost coechipieri între 2004 și 2008, perioadă în care argentinianul a făcut pasul spre prima echipă și a început ascensiunea către statutul de superstar.

Ronaldinho: „Ce plăcere să fac parte din povestea ta, frate!”

„Ce plăcere și ce bucurie să fac parte din povestea ta încă din prima zi, frate! Ne-ai făcut să zâmbim atât de mult și să ne bucurăm de fotbal. Numele tău este înscris în istoria țării tale și a întregii lumi.

Doar noi știm ce bucurie am trăit când ne-am îndeplinit visul din copilărie, să ne reprezentăm întregul popor și să devenim campioni mondiali. Ai dat totul pentru echipa națională și pentru țara ta. Te înțeleg perfect și știu că tot ce ține de familie ne face să ne regândim prioritățile.

Bucură-te de viață, frate. Îți doresc tot ce-i mai bun, astăzi și pentru totdeauna”, a scris Ronaldinho pe rețelele de socializare.

Messi a încheiat cariera la națională cu 208 selecții și 126 de goluri. În ultima partidă, a marcat din penalty și a oferit două pase decisive. Alături de Argentina, a câștigat Copa America de două ori și Cupa Mondială din 2022.