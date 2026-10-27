Femeia din spatele lui Harry Kane: câștigă o avere pe cont propriu și are sute de mii de urmăritori pe Instagram

Gigi Becali a plătit 2 milioane de euro pe el, însă drumul către fotbal a fost presărat cu obstacole: „Bunicul a trebuit să caute fier vechi”

Real Madrid a câștigat marele duel cu FC Barcelona, scor 2-1, pe Camp Nou. Starul francez Kylian Mbappe a fost eroul oaspeților. Atacantul lui Jose Mourinho a marcat ambele goluri ale celor din capitala Spaniei.

Disputa dintre cele două mari rivale din La Liga se mută pe piața transferurilor, pentru că ambele sunt interesate de un fotbalist din Premier League, campionat care se vede LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1.

Real Madrid și Barcelona, interesate de Johan Manzambi

Este vorba de mijlocașul ofensiv elvețian Johan Manzambi (21 de ani), legitimat la Aston Villa, cotat, conform Transfermarkt, la 65 de milioane de euro! Real Madrid și Barcelona îl vor, dar rămâne de văzut care va fi suma pentru care gruparea din cel mai puternic campionat din lume va renunța la fotbalistul din ”Țara Cantoanelor”.

În luna iulie, Aston Villa l-a transferat pe Johan Manzambi (21 de ani), din Bundesliga, de la Freiburg, după ce internaţionalul elveţian a făcut o impresie foarte bună la Cupa Mondială 2026, unde a terminat ca golgheter al ţării sale. Clubul din Birmingham a plătit o sumă importantă, estimată la aproape 70 de milioane de euro.

Manzambi a marcat trei goluri şi a dat două pase decisive, permiţând Elveţiei să se califice în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 pentru prima dată din 1954, înainte de a pierde cu 3-1 în faţa Argentinei. Durata contractului său cu "Villans" nu a fost făcută publică.

Johan Manzambi, țintă pentru Real Madrid și Barcelona

Elveţianul s-a alăturat academiei de tineret din Freiburg în 2023 şi a fost promovat în echipa de seniori un an mai târziu. Ulterior, a disputat 58 de meciuri pentru clubul din Bundesliga, marcând nouă goluri.

A jucat un rol cheie în parcursul echipei Freiburg către prima sa mare finală europeană, în Liga Europa, pierdută în faţa... Aston Villa.

Este de așteptat ca negocierile să se poarte în jurul sumei de 100 de milioane de euro, ținând cont și de banii pe care i-a plătit Aston Villa către Freiburg, 70 de milioane de euro.

În acest sezon, 2026-2027, Manzambi a contabilizat șapte meciuri în toate competițiile, a marcat de trei ori și a oferit trei pase decisive.

VIDEO Aston Villa - Brentford 2-2 (REZUMAT) | Premier League, LIVE pe VOYO și VOYO SPORT 1