Nebunie curată! A fost votat cel mai bun ”Balon de Aur” din istorie, cu Messi și Ronaldo singuri în TOP 12! Cine a ieșit pe primul loc

France Football, prin platforma oficială ballondor.com, a creat ”BOAT” (n.r. Ballon d'Or Of All Time - cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile) sau mai bine zis alegerea prin vot popular a celui mai apreciat câștigător al Balonului de Aur din istorie.

Perioada votării a fost 1-27 octombrie 2026, iar costul unui vot a fost de 1 euro. Voturile multiple au fost permise, cu plata unui euro pentru fiecare dintre acestea. Miercuri, 28 octombrie, a fost oficializat și numele câștigătorul.

Iar el este câștigătorul Balonului de Aur din 2008, Cristiano Ronaldo. Pe locul secund a fost câștigătorul Balonului de Aur din 2008, Lionel Messi. În TOP 12, doar starul portughez și campionul mondial al Argentinei și-au asigurat prezența!

Cum arată clasamentul final

1. Cristiano Ronaldo - 2008

2. Lionel Messi - 2012

3. Cristiano Ronaldo - 2017

4. Lionel Messi - 2023

5. Cristiano Ronaldo - 2016

6. Cristiano Ronaldo - 2014

7. Lionel Messi - 2015

8. Cristiano Ronaldo - 2013

9. Lionel Messi - 2011

10. Lionel Messi - 2009

11. Lionel Messi - 2019

12. Lionel Messi - 2021

13. Ronaldo Nazário - 2002

14. Lionel Messi - 2010

15. Ronaldo Nazário - 1997

16. Kevin Keegan - 1979

17. Johan Cruyff - 1974

18. Michel Platini - 1984

19. Franz Beckenbauer - 1976

20. Marco van Basten - 1988

21. Johan Cruyff - 1971

22. Johan Cruyff - 1973

23. Franz Beckenbauer - 1972

24. Michel Platini - 1985

25. Marco van Basten - 1989

26. Alfredo Di Stéfano - 1957

27. Kevin Keegan - 1978

28. Marco van Basten - 1992

29. Michel Platini - 1983

30. Karl-Heinz Rummenigge - 1981

31. Alfredo Di Stéfano - 1959

32. Karl-Heinz Rummenigge - 1980

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur din 2026

Starul Angliei și al lui FC Bayern a câștigat trofeul mult râvnit la o diferență extrem de mică de puncte față de ceilalți doi adversari aflați în cursă, Kylian Mbappe (locul secund) și Lamine Yamal (locul trei).

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Ciprian Marica, fost internațional român, consideră că Harry Kane este un atacant veritabil și că a meritat pe deplin să obțină Balonul de Aur în urma anului pe care l-a avut.

”Sincer, mă bucur pe de o parte că a ajuns Balonul de Aur la un jucător care e decisiv, determinant. Sunt câteva întrebări acolo vizavi de cât cântărește faptul că ai câștigat un trofeu important, mă refer la concurența care a câștigat Campionatul Mondial. Pe de altă parte, da, Harry Kane a dat o căruță de goluri la Bayern, a fost decisiv.

Dacă până acum se vorbea de el că nu câștigă trofee, a ajuns la o echipă unde câștigă trofee și cred că un trofeu îi aparține și mă gândesc la meciul de cupă cu Stuttgart, 3-0 și trei goluri Harry Kane. Decide meciul într-o repriză.

Astfel de atacanți vrem să vedem în meciuri și, consider eu, meritat au așteptat cei de la Bayern 45 de ani să mai câștige un Balon de Aur. În 1981 au mai avut un câștigător de Balon de Aur. Și de partea cealaltă că și englezii, de la Michael Owen nu au mai avut un Balon de Aur.

Harry Kane este un jucător decisiv, astfel de jucători vrei să-i vezi să câștige. Cu tot respectul pentru Rodri... Au fost de-a lungul anilor câțiva jucători de la care am avut semne de întrebare dacă au câștigat complet meritat acest trofeu. Sigur, acum s-a câștigat la voturi puține”, a spus Marica.