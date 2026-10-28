Cât!? Amenda ridicolă primită de FC Barcelona după ce l-a contactat ilegal pe Julian Alvarez

Cât!? Amenda ridicolă primită de FC Barcelona după ce l-a contactat ilegal pe Julian Alvarez La Liga
SPORT.RO
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Atletico Madrid a depus o plângere la RFEF împotriva catalanilor.

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Julian AlvarezBarcelonaAtletico Madrid
Din articol

FC Barcelona a primit o amendă de doar 602 euro din partea Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), după ce a contactat fără acordul clubului Atletico Madrid un jucător aflat sub contract. Este vorba despre Julian Alvarez, atacantul argentinian pe care formația catalană a încercat să îl transfere în această vară.

Amendă de doar 602 euro pentru FC Barcelona

Atletico Madrid a depus o plângere la RFEF, după ce a acuzat-o pe rivala din La Liga că a purtat discuții cu fotbalistul fără să o informeze în scris în prealabil. Alvarez, în vârstă de 26 de ani, și-a exprimat dorința de a ajunge pe Camp Nou, însă madrilenii au refuzat să îi dea drumul.

Atacantul are contract valabil cu Atletico până la 30 iunie 2030. Potrivit informațiilor publicate de AS, sancțiunea dictată de federație se bazează pe articolul 113 din regulament, care vizează încălcări minore ale obligațiilor regulamentare.

  • Atletico a sesizat și FIFA, însă forul internațional a considerat că nu are jurisdicție asupra acestui caz.
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