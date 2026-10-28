Cât!? Amenda ridicolă primită de FC Barcelona după ce l-a contactat ilegal pe Julian Alvarez

FC Barcelona a primit o amendă de doar 602 euro din partea Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), după ce a contactat fără acordul clubului Atletico Madrid un jucător aflat sub contract. Este vorba despre Julian Alvarez, atacantul argentinian pe care formația catalană a încercat să îl transfere în această vară.

Amendă de doar 602 euro pentru FC Barcelona

Atletico Madrid a depus o plângere la RFEF, după ce a acuzat-o pe rivala din La Liga că a purtat discuții cu fotbalistul fără să o informeze în scris în prealabil. Alvarez, în vârstă de 26 de ani, și-a exprimat dorința de a ajunge pe Camp Nou, însă madrilenii au refuzat să îi dea drumul.