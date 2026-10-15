Dika Mem, unul dintre cei mai importanți handbaliști din lume la ora actuală, s-a arătat încântat de numărul fanilor care au venit să îi întâlnească pe jucători. Francezul a vorbit și despre meciul de joi seară cu Dinamo.

Mai exact, jucătorii au oferit autografe și au stat de vorbă cu membrii fan clubului oficial al Barcelonei din București, Penya Blaugrana Bucharest.

Catalanii au venit la București cu jucători de top pentru a da piept cu Dinamo. Înaintea meciului, handbaliștii Barcelonei au ieșit în oraș și s-au întâlnit cu fanii români ai clubului.

Echipa de handbal a Barcelonei o va înfrunta pe Dinamo într-un meci din Champions League , care va avea loc joi, de la ora 19:45. Cele două echipe se vor întâlni în runda a patra a Grupei E din cea mai importantă competiție intercluburi din handbal.

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„Avem foarte mulți fani peste tot în lume, ceea ce ne bucură foarte mult. Sper să ne susțină și să facă gălăgie în arenă în seara asta.

(n.r. – Ce știi despre handbalul din România?) Știu jucătorii, știu că sunt echipe bune, așa cum este și Dinamo”, a spus Dika Mem, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Janus Smarason, coordonatorul de joc al echipei, a vorbit despre forța formației bucureștene și a recunoscut că Dinamo poate învinge orice echipă într-o zi bună.

„Asta arată cât de mare este clubul și câți fani are acest club în lume.

Urmăresc Dinamo București, desigur. În rest, nu știu foarte multe despre handbalul din România, dar un prieten a jucat aici timp de un an. Ce pot să zic? Joacă în Champions League și au o echipă foarte bună. Cred că pot să bată orice echipă într-o zi bună.

(n.r. – Cât de greu este să rămâi motivat pentru a câștiga încă o dată trofeul Champions League?) Nu cred că e greu. Suntem aici pentru asta, pentru trofeele mari. Oricine poate câștiga competiția o dată, dar e mai greu să o faci de mai multe ori”, a spus Janus Smarason, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Și Ian Barrufet a vorbit la superlativ despre Dinamo, dar a dezvăluit și că Bucureștiul nu îi este un oraș străin. Tatăl său, David Barrufet, a fost manager sportiv la Dinamo și a colaborat cu Xavi Pascual.

„Știu foarte multe despre handbalul din România, pentru că tatăl meu a fost aici și a lucrat în București. Am urmărit foarte mult Dinamo. Cred că este o echipă extraordinară, împotriva căreia am avut mereu meciuri complicate.

Cred că Dinamo este un club puternic. Are jucători foarte buni în echipă și în staff. A fost un meci greu la Barcelona în urmă cu o săptămână și cred că astăzi, pe teren propriu, se vor lupta și va fi un meci dificil pentru noi”, a spus Ian Barrufet, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Dinamo a pierdut meciul de pe teren propriu cu Barcelona, scor 27-34, din urmă cu o săptămână, de pe 8 octombrie.

Echipa antrenată de Paulo Pereira se află pe locul patru în Grupa E din Champions League și are două înfrângeri și o remiză. Din această grupă mai fac parte Montpellier și Skanderborg AGF, iar Barcelona este pe primul loc, cu trei victorii din tot atâtea partide.