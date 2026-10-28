Cele două formații se vor duela în cadrul etapei #9 din Serie A, nu mai devreme de ora 19:30, pe stadionul „Pierluigi Penzo” din Venezia. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Venezia - Inter Milano, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:30! Chivu poate redeveni lider în Serie A

Înaintea acestui meci, Interul lui Chivu se află pe locul secund în Serei A, cu 22 de puncte, la trei distanță de liderul Lazio. Cu o victorie astăzi, „nerazzurri” pot urca pe prima poziție.

La poli opuși, Venezia ocupă ultima poziție în ligă, cu doar trei puncte obținute după opt etape. Gazdele au un golaveraj de -11.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc anul trecut, în optimile de finală ale Coppa Italia, competiție la finele căreia Inter a ieșit campioană. Meciul în cauză s-a terminat cu un zdrobitor 5-1 pentru trupa lui Chivu.