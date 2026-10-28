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Transferuri posibile pentru FCSB în iarnă

FCSB a prins încredere după venirea lui Laurențiu Reghecampf, iar victoria cu Rapid (scor 4-1) îi face pe fani să viseze la o revenire spectaculoasă în Superliga României și câștigarea titlului. Însă, lupta va fi una acerbă, cu U Craiova, Dinamo și Rapid printre principalele contracandidate.

Oltenii dau impresia că pot duce trena și în campionat și în Conference League, ”câinii” sunt pe locul 1 și au așteptări mari, iar giuleștenii au confirmat în acest sezon că Daniel Pancu poate aduce titlul mult așteptat.

FCSB: un decar și o extremă stânga, posibile transferuri pentru Laurențiu Reghecampf

Însă, FCSB a promis, imediat după victoria cu Rapid, că dorește să transfere trei fotbaliști în iarnă, nume care să sosească, poate, pentru câteva milioane de euro și care să crească jocul echipei în special pentru faza play-off-ului de Superliga.

Este adevărat, în același timp, că oamenii din conducere, prin Gigi Becali, au transmis că, dacă inițial se vorbea de aducerea a patru-cinci jucători, acum ar putea să mai sosească doar trei!

”Gigi a zis că vrea să ia un număr șase, un atacant lateral dreapta, unul stânga, un număr 10 și un atacant. Deci vrea 4 sau 5 jucători”, spunea Mihai Stoica în urmă cu numai două săptămâni, dar Gigi Becali a revenit și a precizat, în urma succesului cu Rapid, că va mai aduce doar trei fotbaliști.

FCSB: Aymen Boutoutaou a convins pentru postul de extremă dreapta

Este posibil ca postul de extremă dreapta să nu mai fie unul vânat, pentru că prestația lui Aymen Boutoutaou din derby a convins și nu doar că este o variantă pentru ”lupta” cu David Miculescu, dar chiar ar putea să îi ia locul acestuia în primul 11.

Altfel, este posibil, totuși, ca o variantă pentru poziția de extremă stânga să rămână valabilă, pentru că Gigi Becali nu pare mulțumit de Meriton Korenica, iar postul de decar să se numere în continuare printre marile dorințe, să fie chiar în capul listei de transferuri.

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Cum, se pare, Nicolae Stanciu a bătut palma cu U Cluj, atunci FCSB se vede nevoită să se reorienteze. Rămâne de văzut dacă fosta campioană va merge pe o variantă din Superliga sau dacă va aduce din altă țară un fotbalist care să facă jocul la mijlocul terenului, să dirijeze atacurile și să fie decisiv în întâlnirile din play-off-ul Superligii României.

”Nu mai iau 6 jucători în iarnă, iau 4 sau poate iau 3, dar cu siguranță 3 jucători vor veni. Lupta la titlu e relansată acum. Față de Rapid sunt 6 puncte, 3 înjumătățite. Plus de alta, stai puțin să vedem ce se întâmplă în iarnă. Eu aduc trei jucători minimum.

Am constatat că fotbalul românesc e foarte slab. Eu vreau să ridic nivelul, să aduc 3-4 jucători valoroși ca să-i oblig și pe ceilalți să o facă.

De ce îmi era mie teamă? Sunt echipele atât de slabe. Dinamo, Rapid, Craiova, FCSB, mai este U Cluj, să spunem că și Petrolul joacă ceva fotbal. În rest, eu nu văd, sunt prea slabe. De-aia mi-era teamă, cine să o încurce pe Craiova?! E greu.

Fotbalul românesc e foarte slab. Să vină și Drăguș, e altă echipă cu el și cu încă trei jucători, ca să creez valoare, să nu mai am teamă când joc cu echipele mici. La derby-uri se poate întâmpla orice”, a spus Gigi Becali după victoria cu Rapid.