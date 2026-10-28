„Eu am zis când eram antrenor”. Marius Baciu, după ce Reghecampf a reînviat-o pe FCSB

„Eu am zis când eram antrenor”. Marius Baciu, după ce Reghecampf a reînviat-o pe FCSB Superliga
SPORT.RO
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Marius Baciu a vorbit despre începutul excelent al lui Laurențiu Reghecampf pe banca lui FCSB.

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Cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, FCSB are trei victorii consecutive și are speranțe mari să intre în play-off în acest sezon.

Roș-albaștrii vin după succesul din runda trecută de campionat în fața lui Rapid, scor 4-1, și se află pe locul șase în Superliga, cu 21 de puncte adunate în 13 etape.

Marius Baciu, despre startul senzațional al lui Reghe la FCSB: „Mă așteptam”

Fostul antrenor de la FCSB a fost întrebat despre felul în care arată echipa sub „bagheta” celui care l-a înlocuit la formația bucureșteană: Laurențiu Reghecampf.

Marius Baciu a spus că se aștepta ca roș-albaștrii să arate mai bine după pauza internațională și a recunoscut că și el aștepta acea pauză pentru a putea închega mai bine echipa.

„Îmi pare bine că echipa arată din ce în ce mai bine, dar și eu așteptam pauza asta internațională, pentru că jucătorii care au venit după ce a început campionatul nu erau la nivelul celor care au făcut pregătirea cu noi în vară. Toți jucătorii aduși, în afară de Labonne, au venit după perioada ce cantonament și e normal să aibă nevoie de timp să se adapteze.

Eu am zis de când eram antrenor că sunt jucători de calitate și că odată cu trecere timpului o să arate din ce în ce mai bine”, a spus Marius Baciu.

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Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Karlo Muhar, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Olimpiu Moruțan, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
David Miculescu, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Marius Baciu a fost dat afară de la FCSB după umilința cu Universitatea Craiova din „Bănie”, scor 0-5.

Antrenorul a avut la FCSB în acest sezon patru victorii, trei remize și șase înfrângeri în 13 partide jucate în toate competițiile.

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