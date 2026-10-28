Hansi Flick îl vrea neapărat la Barcelona: 60.000.000€ pentru transferul iernii

În ciuda rezultatelor din ultima săptămână, gruparea catalană este cotată cu prima șansă pentru câștigarea campionatului, dar Hansi Flick nu stă degeaba în această perioadă și a pus ochii pe un jucător care poate fi transferat în perioada de mercato din iarnă.

Barcelona pregătește primul transfer al iernii! Finn Jeltsch de la Stuttgart

Finn Jeltsch (20 de ani), fundașul central de la VfB Stuttgart, este noua țintă a celor de la FC Barcelona, scrie publicația catalană Sport. Hansi Flick l-a monitorizat atent și a dat deja ”OK-ul” pentru conducere în vederea unui transfer în iarnă.

Doar că Barcelona va trebui să scoată din conturi o sumă consistentă dacă vrea ca acest transfer să se realizeze. Stuttgart e gata să ceară nu mai puțin de 60 de milioane de euro.

Vestea vine și după ce Jeltsch, titular incontestabil la echipa de club, a prins și o convocare din partea lui Jurgen Klopp la naționala Germaniei, fiind rezervă în meciurile cu Serbia și Grecia.