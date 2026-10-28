Nicolae Stanciu (33 de ani) este legitimat în primul eșalon al Chinei la DL Yingbo din ianuarie 2026, club cu care mai are contract până la finalul actualei stagiuni.

Surpriză uriașă! Dat ca transferat în Superliga, Nicolae Stanciu e așteptat să semneze în străinătate: ”Viitor promițător!”

Dat ca transferat în Superliga, după ce s-a scris în presa din România că a semnat o înțelegere cu ”U” Cluj, Nicolae Stanciu este așteptat să pună pixul pe foaie cu DL Yingbo.

Jurnaliștii din China au scris că echipa vrea să le ofere celor trei jucători străini pe care-i are în grădină, Stanciu, Mamadou și Acheampong, ”un cadou surpriză, reînnoindu-le contractele în avans”.

”Este ceva ce merită așteptat cu nerăbdare”, a titrat 163.com, care a mai scris și că: ”Stanciu este un jucător puternic pentru Dalian Yingbo, excelând atât la pase, cât și la șut, iar viitorul său este într-adevăr promițător”.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Stanciu, în contextul în care se tot vehiculează că își dorește să se întoarcă în România să fie mai aproape de familie.

Radu Constantea, despre transferul lui Nicolae Stanciu

În ediția de joi, 22 octombrie, a VOYO SPORT LIVE, Radu Constantea a mărturisit că este interesat de serviciile mijlocașului. Oficialul lui U Cluj a expus că decizia finală îi va aparține lui Nicolae Stanciu.

„(n.r. - transferul lui Nicolae Stanciu) Avem discuții avansate cu Stanciu, dar încă nu putem spune nimic concret. Așteptăm decizia lui finală, aceasta urmând a fi luată în perioada următoare. Mai are două meciuri de disputat în China și cred că, după aceste două meciuri, vom avea un răspuns final.

Îmi e greu să fac o predicție. E clar că vom avea o șansă importantă dacă va lua în considerare o ofertă din țară. Cred că încă analizează, sau are discuții cu cei din China. Probabil că va lua o decizie finală la sfârșitul campionatului”, a declarat Radu Constantea la VOYO SPORT LIVE.

Cifrele lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 10 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.