Dinamo București a pierdut categoric duelul cu Barcelona, scor 27-34, în etapa a 3-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Catalanii au început mai bine și au condus cu 4-2 după primele 10 minute, însă bucureștenii au revenit și s-au apropiat la un singur gol, 10-9, în minutul 22. „Dulăii” au avut chiar șansa egalării, dar catalanii au gestionat mai bine finalul reprizei. La pauză, Barcelona avea 16-13.

Gazdele au început tare partea secundă și s-au desprins rapid. În minutul 34, Barcelona conducea cu 19-14, iar diferența a ajuns la șase goluri, 21-15, patru minute mai târziu.

Dinamo, pe locul 3 în grupa de Liga Campionilor

După trei etape, Dinamo are un singur punct, obținut în deplasare cu Skanderborg AGF, scor 25-25. Campioana României ocupă locul 3, la egalitate de puncte cu formația daneză, dar cu un golaveraj superior.

Clasamentul grupei arată astfel:

Barcelona – 3 meciuri, 6 puncte, golaveraj 101-82

Montpellier – 2 meciuri, 2 puncte, golaveraj 54-51

Dinamo București – 3 meciuri, 1 punct, golaveraj 75-86

Skanderborg AGF – 2 meciuri, 1 punct, golaveraj 53-64

Dinamo și Barcelona s-au mai întâlnit de două ori în Liga Campionilor, în sezonul 2021-2022. Catalanii s-au impus atunci în ambele partide, 35-30 și 36-32.