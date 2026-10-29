Plecat de la FCSB în martie, Elias Charalambous a preluat, la începutul acestui sezon, Levadiakos - o formație cu pretenții la partea superioară a clasamentului, după ce în ediția precedentă terminase pe locul 6.

Grecii nu înțeleg prăbușirea lui Elias Charalambous

Levadiakos are însă un parcurs groaznic: nicio victorie în 8 etape, niciun gol marcat, 11 primite și locul 12 din 14, cu doar 3 puncte.

Situația cipriotului, care riscă să fie demis în viitorul apropiat, a stârnit mirarea presei din Grecia. Jurnaliștii eleni nu își pot explica cum un antrenor care a cucerit de două ori titlul cu FCSB și a avut rezultate notabile în cupele europene poate avea un start atât de slab la Levadiakos.

"Parcursul de până acum al lui Levadiakos a creat o situație care, pentru mulți, pare inexplicabilă din punct de vedere fotbalistic.

Ceea ce frapează cel mai mult este contrastul puternic cu realizările lui Charalambous din anii precedenți, la FCSB. În România, antrenorul cipriot a făcut o treabă excelentă, conducând un club exigent, supus unei presiuni uriașe, spre câștigarea a două titluri consecutive și a două Supercupe, având totodată un parcurs remarcabil în competițiile europene. Acolo, a construit o echipă cu o filozofie clară, o orientare ofensivă și o mentalitate de învingătoare.

Trecerea la realitatea fotbalului grec, odată cu venirea la Levadiakos, a scos în evidență dificultăți de altă natură, precum numeroasele schimbări din lot și integrarea unor jucători care nu parcurseseră pregătirea alături de echipă. Fotbalul este, până la urmă, un sport în care timpul și circumstanțele contează. Perioada actuală poate fi una dificilă, însă valoarea lui Elias Charalambous și cele două titluri consecutive câștigate recent reprezintă dovezi incontestabile că știe să construiască echipe de succes.

Deși CV-ul său îi poate asigura un răgaz, viitorul lui pe banca lui Levadiakos va depinde exclusiv de revenirea imediată la rezultate pozitive", au scris grecii de la Thema Sports.

Pentru Levadiakos, la care joacă Octavian Popescu, Adrian Șut și Alexandru Pantea, urmează un meci cu Aris Salonic, ocupanta locului 4, duminică, de la ora 17:00.

Ce a spus Charalambous după ultimul meci al lui Levadiakos

După ultimul duel, 0-0 cu Asteras, Elias Charalambous a explicat că echipa sa a urmărit victoria, însă a recunoscut că rezultatul de egalitate este unul echitabil după un meci echilibrat.

”Știam de dificultățile jocului. Asteras, mai ales acasă, este o echipă care mereu pune în dificultate adversarii. Am venit aici cu scopul de a câștiga meciul.

Având în vedere cum s-a derulat meciul, cred că oricare echipă care ar fi reușit să marcheze ar fi obținut cele trei puncte. Cred că rezultatul este corect. Dacă ne uităm la cum s-a desfășurat meciul, cred că remiza este cel mai corect rezultat.

Echipa arată că vrea să joace fotbal. În funcție de condițiile jocului și de cum joacă adversarul, uneori încercăm să ne adaptăm la jocul adversarului. A fost mai mult un duel, nu neapărat ceva spectaculos. A fost un joc de forță și, repet, o remiză este un rezultat corect”, a spus Elias Charalambous, potrivit novasports.gr.