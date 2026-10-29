FOTO ȘI VIDEO Dezvăluire fabuloasă: ce a scris Olăroiu pe tabela din vestiar după repriza catastrofală a echipei sale

Dezvăluire fabuloasă: ce a scris Olăroiu pe tabela din vestiar după repriza catastrofală a echipei sale Fotbal extern
Amir Kiarash
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VOYO Sport 1 a transmis cel mai spectaculos meci al zilei, în Champions League Two. Unul în care Al-Jazira (Emirate), formație antrenată de Cosmin Olăroiu (57 de ani), a reușit remontada, după un scenariu electrizant.

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Din articol

Cine a urmărit, aseară, partida Al-Jazira (Emirate) – Al-Muharraq (Bahrain) pe VOYO Sport 1 a făcut o alegere foarte inspirată! Pentru că această confruntare, din etapa a 3-a în Champions League Two, a doua competiție intercluburi din Asia, a avut de toate.

După numai 33 de minute, tabela a arătat un incredibil 2-0 pentru formația vizitatoare, care a abordat meciul cu șansa a doua, în mod clar. Firește, după prestația sub orice critică din primele 45 de minute, Cosmin Olăroiu a pus piciorul în prag, în vestiarul gazdelor. Românul și-a încheiat discursul dur, prin care și-a propus să-și trezească elevii, punând pe tabela scorul final: 4-2 pentru Al-Jazira, condusă în acel moment cu 2-0. Și fix cu acest rezultat s-a încheiat partida!

Olăroiu: „Le-am spus că nici 3-2 nu mă va mulțumi!“

Jurnaliștii din Emirate au intrat în posesia fotografiei cu tabela din vestiarul celor de la Al-Jazira. Pe imaginea publicată se vede cum Oli a scris mare „4-2“, astfel încât toți jucătorii să înțeleagă că vrea victoria cu acest scor.

După încheierea partidei, antrenorul român a povestit ce s-a petrecut, în vestiar, în pauza dintre reprize.

„Felul în care am început meciul a fost, pur și simplu, inacceptabil! Am luat primul gol repede și mă așteptam la o reacție mai bună din partea echipei. La pauză, le-am spus jucătorilor că nici măcar o victorie cu 3-2 nu mă va mulțumi! Provocarea mea pentru ei a fost să câștige cu 4-2. Apoi, am făcut niște schimbări tactice și ne-am îmbunătățit radical prestația, în partea a doua. Mă bucur că am câștigat și că am obținut rezultatul pe care ni l-am dorit“, a spus Oli.

Victoria cu Al-Muharraq, scor 4-2, a prelungit bilanțul excelent al lui Al-Jazira din acest sezon: 11 meciuri, 7 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 21-11. Cu aceste cifre, formația din Abu-Dhabi e lider în campionat și în grupa ei din Champions League Two, dar și calificată în sferturile Cupei Președintelui.

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