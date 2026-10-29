Cine a urmărit, aseară, partida Al-Jazira (Emirate) – Al-Muharraq (Bahrain) pe VOYO Sport 1 a făcut o alegere foarte inspirată! Pentru că această confruntare, din etapa a 3-a în Champions League Two, a doua competiție intercluburi din Asia, a avut de toate.

După numai 33 de minute, tabela a arătat un incredibil 2-0 pentru formația vizitatoare, care a abordat meciul cu șansa a doua, în mod clar. Firește, după prestația sub orice critică din primele 45 de minute, Cosmin Olăroiu a pus piciorul în prag, în vestiarul gazdelor. Românul și-a încheiat discursul dur, prin care și-a propus să-și trezească elevii, punând pe tabela scorul final: 4-2 pentru Al-Jazira, condusă în acel moment cu 2-0. Și fix cu acest rezultat s-a încheiat partida!

Olăroiu: „Le-am spus că nici 3-2 nu mă va mulțumi!“

Jurnaliștii din Emirate au intrat în posesia fotografiei cu tabela din vestiarul celor de la Al-Jazira. Pe imaginea publicată se vede cum Oli a scris mare „4-2“, astfel încât toți jucătorii să înțeleagă că vrea victoria cu acest scor.