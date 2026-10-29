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Costin Curelea, OUT de la România U21 Joi, Federația Română de Fotbal a anunțat încheierea colaborării cu Costin Curelea, aflat la final de contract. Selecționerul nu a beneficiat de o prelungire a înțelegerii, după ce a ratat obiectivul și s-a clasat abia pe locul 3 în grupa de calificare, sub Spania și Finlanda. "Federația Română de Fotbal îi mulțumește lui Costin Curelea pentru activitatea sa la echipa națională a României U21 și îi urează mult succes în cariera de antrenor!", a transmis FRF. Curelea, fost secund al lui Dan Petrescu la CFR Cluj, a petrecut doi ani și la naționala U20, iar vara trecută a fost promovat la U21. Alături de naționala de tineret, antrenorul a strâns 11 meciuri, bilanțul fiind de 5 victorii, o remiză și 5 înfrângeri.

Curelea, cu salariul tăiat după episodul Ibiza În această lună, Curelea a fost implicat și într-un episod care i-a adus o sancțiune din partea FRF. Înaintea meciului cu Spania, pierdut rușinos (1-7), mai multe persoane din staff-ul naționalei au acceptat să participe la o petrecere organizată de Nicu Gheară, la Ibiza. Printre ei, selecționerul Costin Curelea și directorul sportiv Marius Niculae. FRF a demarat o anchetă internă după episodul Ibiza, iar patru persoane au fost sancționate cu reducerea salariului. Este vorba despre Marius Niculae, Iulian Oțelea, Costin Curelea și Ionuț Stancu. În cazul lui Curelea, diminuarea de 25% a fost dictată doar pentru ultima remunerație cuvenită.

Adrian Mutu, favorit să preia România U21 Mutu se află pe lista Federației Române de Fotbal pentru preluarea reprezentativei U21 a României, unde a mai antrenat în perioada 2020-2021. Întrebat despre posibilitatea de a începe un nou mandat la echipa națională de tineret, Adrian Mutu a recunoscut că nu ar spune ”nu” acestei provocări. ”Sunt pregătit! Nu țin neapărat, în sensul că aștept calm, nu îmi fac iluzii. De pregătit, sunt pregătit, bineînțeles. Dacă nu vine, nu vine! Aștept și vedem ce se va întâmpla. Așa cum am mai spus, m-aș întoarce la Under-21, pentru că a fost o experiență plăcută, condițiile sunt ca la naționala mare.. Cred că generația de Under 18, Under 19, chiar 17 pot forma un under 21 important pe care să îl ai câțiva ani. Potențial este, știu ce înseamnă echipa națională de tineret, așa că îmi face plăcere să lucrez cu jucători tineri de valoare. De aici până la ce se va întâmpla, la ce decizie va lua FRF e drum lung”, a spus Adrian Mutu pentru PRO TV și Sport.ro. În precedentul mandat la U21, Mutu a participat inclusiv la Campionatul European din 2021, unde tricolorii au fost neînvinși într-o grupă cu Olanda (1-1), Ungaria (2-1) și Germania (0-0), însă au ratat calificarea în fazele eliminatorii.

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