Arnold Garita revine în liga a doua, la clubul unde a fost găsit vinovat pentru ratarea promovării

Arnold Garita revine în liga a doua, la clubul unde a fost găsit vinovat pentru ratarea promovării Fotbal extern
SPORT.RO
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Arnold Garita (31 de ani) se va întoarce în eșalonul secund din China, la Shenzhen Juniors, acolo unde a fost considerat principalul vinovat pentru ratarea promovării.

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FCSBGigi Becaliarnold garita
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Atacantul camerunez a ajuns la FCSB pe 20 august 2026, sub formă de împrumut de la formația chineză Shenzhen Juniors, unde fusese legitimat din ianuarie 2026. Deși acordul dintre cele două cluburi expiră la 31 decembrie 2026 și include o opțiune de cumpărare definitivă, finanțatorul roș-albaștrilor a hotărât să nu o activeze. Astfel, vârful cotat la 700.000 de euro este nevoit să revină la gruparea din eșalonul secund chinez, de care mai aparține contractual până la 31 decembrie 2027.

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Gigi Becali
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Gigi Becali a decis plecarea lui Arnold Garita de la FCSB

Patronul bucureștenilor a explicat miercuri că fotbalistul născut la Douala nu mai intră în planurile echipei pentru partea a doua a sezonului. „S-a terminat cu Garita la FCSB! Nu mai rămâne. Nu mai prelungim! Ce mai contează de ce? Gata! S-a terminat. De ce să-l mai țin dacă am zis că aduc cinci jucători? Luăm și atacant”, a transmis Gigi Becali, potrivit GSP.

Hotărârea conducerii a apărut după ce Arnold Garita a suferit o accidentare în derby-ul câștigat de FCSB împotriva celor de la Rapid, scor 4-1. În acea partidă, fostul jucător de la FC Argeș, Al-Faisaly și Hapoel Beer Sheva a părăsit terenul în minutul 42. Ulterior, medicii i-au pus diagnosticul de întindere a ligamentului la genunchi, problemă medicală care îi reduce șansele de a mai evolua până la finalul anului.

Până la momentul accidentării, fotbalistul francez a fost o prezență constantă în formula de start a bucureștenilor. În actuala stagiune, Arnold Garita a adunat nouă apariții și 548 de minute în tricoul FCSB. El a înscris un gol și a oferit o pasă decisivă în opt partide din SuperLiga, reușind totodată un assist în singurul meci disputat în Cupa României.

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