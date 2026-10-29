Astfel, provocarea săptămânii care urmează pentru elevii antrenorului Jose Mourinho, înainte de pauză generată de meciurile echipelor naţionale, constă într-o serie de trei meciuri consecutive în deplasare, într-un interval de doar şase zile.

Săptămână de foc pentru Real Madrid și Jose Mourinho!

Seria începe la Santander, duminică după amiază (17:15, ora României), unde Real Madrid va înfrunta formaţia locală Racing în campionatul Spaniei. Ea va continua miercuri, de la ora 19:45 în capitala Greciei, împotriva formaţiei locale AEK Atena, la care evoluează internaţionalul român Răzvan Marin, şi se va încheia pe stadionul Mestalla, sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 22:00, când madrilenii vor juca împotriva echipei Valencia CF, în La Liga.

Un calendar pe care Jose Mourinho l-a criticat, calificându-l drept injust şi susţinând că partida împotriva Valenciei putea fi programată cel puţin cu o zi mai târziu, duminica viitoare, pentru a le oferi astfel "los blancos" o zi suplimentară de odihnă.

Antrenorul portughez are dreptate într-o anumită măsură, notează publicaţia catalană, adăugând că Mourinho "omite faptul că tocmai clubul său - motivat de interesele comerciale legate de găzduirea unui meci din NFL pe propriul stadion - a solicitat Ligii ca echipa să joace în deplasare în această a 12-a etapă a sezonului".

Stadionul Bernabeu din Madrid va găzdui pe 8 noiembrie meciul dintre Cincinnati Bengals şi Atlanta Falcons, care se vor înfrunta în cadrul sezonului regulat al Ligii profesioniste de fotbal american, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, când alte două francize din NFL, Miami Dolphins şi Washington Commanders, au jucat la rândul lor în capitala Spaniei.

Real Madrid, care speră să-şi continue seria de cinci meciuri fără înfrângere, ocupă locul al treilea în clasamentul ligii spaniole, cu 24 de puncte, la trei lungimi distanţă de liderul FC Barcelona.

În Liga Campionilor, madrilenii au câştigat toate cele trei meciuri disputate până acum şi se află pe locul al patrulea, cu 9 puncte, fiind devansaţi la golaveraj, de PSG, Aston Villa şi Liverpool.

Agerpres.