GALERIE FOTO Nebunie curată în Anglia! Internaționalul care a fost filmat în timp ce își înșela soția s-a căsătorit cu iubita unui prieten

Nebunie curată în Anglia! Internaționalul care a fost filmat în timp ce își înșela soția s-a căsătorit cu iubita unui prieten Rugby
SPORT.RO
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Situație nebunească pentru un internațional englez.

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joe westermanAngliaRugby
Din articol

Joe Westerman, starul din rugby, are parte de o viață personală extrem de tumultuoasă. În urmă cu trei ani, internaționalul englez a fost protagonistul unui scandal imens.

S-a căsătorit cu fosta soție a unui prieten după ce a fost filmat când își însela soția

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Westerman a fost filmat în timp ce întreținea relații intime cu una dintre prietenele soției sale pe o alee din Pontefract, West Yorkshire. Videoclipul a devenit viral pe internet, iar rugbistul s-a despărțit de soția sa, Lauren Boyd, care la acel moment a fost nevoită să nege că ea apare în filmare.

În urma incidentului, Westerman a avut de suferit și din punct de vedere sportiv, fiind suspendat de echipa la care evolua la acea vreme, Castleford Tigers.

Cu toate acestea, rugbistul nu a pierdut vremea, iar, după doar câteva săptămâni, Westerman a început o relație cu Alison Hopkinson. După doi ani în care au fost logodiți, cei doi s-au căsătorit la începutul săptămânii. Interesant este că Alison este fosta soție a unui prieten de-ai lui Joe Westerman.

”O zi pe care nu o vom uita niciodată. Mulțumim tuturor care au transformat-o într-una specială. Împreună pentru totdeauna. Familia Westerman”, a fost mesajul care a însoțit fotografiile distribuite de Westerman pe rețelele sociale.

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