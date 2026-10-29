Mare realizare a avut Cristi Chivu (46 de ani), când a preluat o echipă a Interului, care pierduse tot la capătul sezonului 2024-2025, și a transformat-o imediat în cea mai tare formație din Serie A!

Adaptarea la un asemenea club, unde ești „condamnat“ să câștigi mereu, nu e la îndemână oricui. Ce se întâmplă la rivala Interului, AC Milan, asta ne demonstrează, încă o dată. În vară, Milan l-a înlocuit pe Massimiliano Allegri cu Ruben Amorim. Portughezului i s-a oferit un contract de 4 milioane de euro pe sezon, ca să readucă echipa în fruntea clasamentului. Deocamdată însă, rezultatele sunt sub așteptări.

Acum, când derby-ul etapei a 10-a, AC Milan – Inter (sâmbătă, ora 21:45), bate la ușă, Ruben Amorim e deja cu spatele la zid. În cele 12 meciuri în care a stat până acum pe banca „Diavolului“, portughezul a înregistrat 6 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri. Problema lui Amorim e că două dintre ultimele trei meciuri au fost pierdute: 0-3 cu Bournemouth în Europa League și 2-4 cu Bologna în Serie A.

„Derby-ul cu Inter poate decide soarta lui Ruben Amorim“

Pe fondul acestei căderi, derby-ul cu Inter prinde Milanul în cel mai prost moment posibil. În avancronica partidei, oferită de Gazzetta dello Sport, jurnaliștii italieni au notat că echipa lui Chivu îl poate „îngropa“ pe tehnicianul portughez al marii rivale.

„Milan – Inter, primul derby pentru Amorim împotriva lui Chivu, pare că a devenit deja un coșmar. Cele două echipe ajung la meciul direct în situații total diferite. Inter e lider în Serie A, alături de Lazio, pe când AC Milan traversează o cădere. Acest meci crucial din etapa a 10-a poate decide rămânerea Milanului în lupta pentru titlu, dar și soarta lui Ruben Amorim pe bancă“, a notat Gazzetta dello Sport.

Publicația amintită a subliniat că, spre deosebire de omologul său de la Milan, Chivu e foarte liniștit, înainte de derby.

„Chivu abordează meciul de sâmbătă plin de încredere după o victorie cu Venezia, chiar dacă una norocoasă. Să nu uităm, totuși, că Inter n-a mai câștigat un derby cu AC Milan de pe 22 aprilie 2024“, a scris Gazzetta dello Sport.

Înaintea derby-ului de sâmbătă, Inter e lider cu 25 de puncte, la fel ca echipa de pe locul 2, Lazio. Podiumul e completat de AS Roma, 21 de puncte. AC Milan e doar pe 5, cu 18 puncte.