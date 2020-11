Dezvaluiri cutremuratoare despre Maradona: a cazut si s-a lovit la cap! Apar noi detalii dupa moartea ZEULUI DIEGO!

Maradona a decedat la varsta de 60 de ani in urma unui stop cardio-respirator.

Procurorii argentinieni au deschis un dosar in care ancheteaza moartea lui "El Pibe D'Oro", in contextul in care mai multi medici au comentat ca argentinianul a fost externat prea repede din spital dupa operatia pe creier suferita cu 3 saptamani inaintea sa moara.

Mai mult decat atat, voci autorizate sustin ca Maradona nu a primit nici la domiciliu cea mai adecvata ingrijire, iar presa din argentina a relatat ca medicul sau personal, Leopoldo Luque, a parasit locuinta lui Diego dupa o cearta cu acesta.

In acest sens, avocata infiermierei care il ingrijea pe argentinian a dezvaluit anchetatorilor un episod intamplat cu doar 7 zile inainte de producerea tragicului eveniment.

Conform acesteia, Maradona a cazut si s-a lovit la cap, iar niciunul din medicii care il aveau sub supraveghere nu l-au dus la spital pentru a efectua o tomografie.

"El nu era in stare sa decida si trebuia sa mearga cineva sa-i faca o tomografie. I s-a intamplat cam cu o saptamana inainte sa moara", a declarat Gisela Madrid anchetatorilor, declaratia ei fiind preluata de jurnalistii de la Gazzetta dello Sport.

