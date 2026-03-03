Despăgubiri de 300.000 de euro pentru Messi! MLS și Vancouver Whitecaps, taxate

În mai 2024, echipa canadiană Vancouver Whitecaps şi-a vândut biletele pentru meciul de acasă împotriva lui Inter Miami la un preţ mai mare decât de obicei, datorită unei strategii de marketing care anunţa prezenţa lui Lionel Messi. Cu toate acestea, Messi nu a jucat în acel meci.

Au cumpărat bilete care costau câteva sute de dolari doar pentru a-l vedea pe Lionel Messi jucând, însă înainte de startul meciului au aflat că argentinianul nu va evolua în înfruntarea respectivă. Aşa se poate rezuma experienţa nefericită a mai multor fani care cumpăraseră bilete pentru meciul din MLS dintre Vancouver Whitecaps şi Inter Miami, din 26 mai 2024, încheiat cu victoria oaspeţilor, scor 2-1. De la sosirea sa în Statele Unite în iulie 2023, Messi a adus o popularitate fără precedent în liga americană, popularitate pe care cluburile sunt hotărâte să o valorifice, în special prin vânzarea de bilete.

în mod firesc, în mai 2024, clubul din Vancouver şi-a bazat campania publicitară pe sosirea argentinianului, precum şi a lui Luis Suarez şi Sergio Busquets, în sud-vestul Canadei, vânzând bilete la un preţ mult mai mare ca de obicei. Dar cu două zile înainte de începerea meciului, Tata Martino, pe atunci antrenorul lui Inter Miami, a anunţat că trioul în cauză (Messi, Suarez şi Busquets) nu va face deplasarea.

Whitecaps, care era pe cale să înregistreze o asistenţă record în MLS, a emis o declaraţie în care îşi exprima regretul pentru absenţa jucătorilor promovaţi. În compensaţie, oficialii clubului au anunţat că vor reduce preţul mâncării şi băuturilor de pe stadion cu 50% şi vor oferi mese gratuite celor sub 18 ani.

Aceste facilităţi au fost considerate insuficiente de mulţi fani, care au intentat un proces colectiv împotriva echipei Vancouver şi a MLS. Procesul, iniţiat de un bărbat pe nume Ho Chun, a denunţat o tehnică înşelătoare de promovare a vânzărilor de bilete, folosită ca „momeală”, care „implica sau sugera” participarea lui Messi şi a celor doi coechipieri ai săi la meci. Deşi MLS şi Vancouver Whitecaps au negat orice responsabilitate, părţile au convenit asupra unei înţelegeri pentru a evita cheltuielile de judecată suplimentare.

Major League Soccer şi Vancouver Whitecaps vor plăti 347.000 de dolari (300.000 de euro) către trei organizaţii caritabile sportive (KidSport British Columbia, Canada SCORES şi BGC South Coast BC). O înţelegere de 1.500 de dolari (1.300 de euro) va fi, de asemenea, plătită reclamantului Ho Chun, care a fost supus unor insulte rasiste pe reţelele de socializare după ce rolul său în acest caz a devenit public, news.ro.