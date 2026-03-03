Keita a fost implicat într-un accident rutier, după ce ar fi lovit o femeie de 68 de ani care se afla pre trecerea de pietoni.

Jucătorul Rapidului ar fi plecat de la locul accidentului, care s-a produs în jurul orei 5:50, iar femeia a fost transportată la spitalul Floreasca și s-ar afla în stare gravă.

Victor Angelescu, despre situația lui Keita: „Am vorbit cu domnul Şucu”

Președintele lui Rapid a fost întrebat despre incidentul lui Keita, care a fost reținut de poliție pentru 24 de ore după ce a ar fi plecat de la locul accidentului.

Victor Angelescu a dezvăluit că a vorbit cu Dan Șucu și oficialii giuleștenilor așteaptă decizia autorităților.

„A fost implicat, se pare, într-un accident rutier, a dat cu maşina peste o persoană. Mai mult nu ştiu. Ce pot să spun şi ce am aflat este că se ducea la rugăciunea de dimineaţă, ţine ramadanul, şi la 5:30–5:40 se întorcea. Înţeleg că s-a oprit, a verificat persoana, nu vorbeşte română, a oprit o maşină de pe stradă, s-a chemat ambulanţa.

Eu vă zic aşa, în mare, ce am aflat şi eu. Înţeleg că probabil s-a panicat, a plecat de acolo. Nu ştiu ce să vă zic, dacă a plecat după sau înainte să vină poliţia. Ştiu că s-a sunat la salvare şi mai mult nu ştiu. N-am apucat să vorbim cu el, pentru că dimineaţă, la 10, a venit poliţia, l-a luat la interogări. Am vorbit, am trimis avocaţi care să-l reprezinte.

(n.r. el mai e la poliţie?) Din ce ştiu eu, mai era, acum câteva ore, când am verificat ultima oară. Îmi pare foarte rău pentru el, pentru că e un băiat de nota 10. Repet, se dusese la rugăciune. Tocmai ce îi veniseră soţia şi copilul, de câteva zile, are copil de 2 luni, era foarte fericit că veniseră să stea cu el.

Deci cam astea sunt informaţiile. Ştiu că persoana accidentată este la spital. E un eveniment nefericit. Asta am aflat şi eu, în mare. Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Sucu, am trimis un avocat să meargă cu el pentru că nu vorbeşte română.

Nu ştiu circumstanţele. Probabil fiind o anchetă, nici ei nu prea ştiu. A fost un accident, s-a sunat la salvare, iar el s-a speriat şi a plecat înainte să vină poliţia sau… nu ştiu. E o situaţie complicată”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.