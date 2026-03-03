Dennis Man a fost titular la echipa antrenată de Peter Bosz și a reușit să contribuie din nou decisiv la PSV, însă cu toate acestea, internaționalul român nu a reușit să schimbe soarta partidei.

PSV, eliminată din Cupa Olandei! Nota primită de Dennis Man

Linssen a deschis scorul pentru Nijmegen încă din minutul 6, dar după doar zece minute, Saibari a profitat de pasa lui Perisic și a restabilit egalitatea.

Dennis Man a marcat și el patru minute mai târziu după o eroare în defensiva adversă și o acțiune individuală finalizată cu un șut cu stângul expediat de la marginea careului. Până la pauză, cei de la Nijmegen au înscris din nou, de această dată prin Dasa, iar golul decisiv a venit în minutul 61 și i-a aparținut lui Onal.

Dennis Man a rămas pe teren până în minutul 75, atunci când Peter Bosz s-a decis să îl înlocuiască cu Esmir Bajraktarevic.

Astfel, PSV a fost eliminată, în timp ce Nijmegen avansează în finală, unde se va duela cu câștigătoarea partidei dintre AZ Alkmaar și Telstar.

Dennis Man a primit din partea statisticienilor de la Sofascore nota 7.0 pentru prestația avută în meciul cu Nijmegen, un calificativ peste media echipei.

VIDEO Golul marcat de Dennis Man