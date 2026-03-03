Victor Angelescu a tras concluziile după victoria obținută de U Cluj în fața celor de la FC Hermannstadt și a avut cuvinte de apreciere pentru formația ardeleană.

Oficialul din Giulești consideră că echipa pregătită de Cristiano Bergodi traversează cea mai bună perioadă a sezonului și poate emite pretenții serioase în play-off.

„E o echipă bună. În ultimii ani au avut rezultate foarte bune. A început mai slab, așa cum au început și CFR sau FCSB. Nu e neapărat o surpriză. În ultimul timp joacă foarte bine. E cea mai în formă echipă din ultimele meciuri”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Clasamentul după 29 de etape

În fruntea Superligii se află Universitatea Craiova, cu 59 de puncte, urmată de Rapid (55) și Dinamo București (52). U Cluj ocupă locul 4, cu 51 de puncte, iar CFR Cluj este pe 5, cu 50. Ultimul loc de play-off a fost adjudecat de FC Argeș, cu 49 de puncte.

Pe 7 se află FCSB, cu 46 de puncte, urmată de FC Botoșani și UTA Arad, ambele cu 42. Clasamentul este completat de Oțelul Galați (41), Farul Constanța (37), Petrolul Ploiești și Csikszereda (29), iar pe ultimele locuri se află Unirea Slobozia (24), FC Hermannstadt (20) și Metaloglobus București (11).