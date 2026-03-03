Partida va avea loc duminică, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 30 din sezonul regulat, în Giulești. Și tot în Giulești rapidiștii vor desfășura și tot play-off-ul în meciurile de acasă.

Victor Angelescu, președintele lui Rapid, a explicat că în Giulești echipa lui Costel Gâlcă se simte cel mai bine, iar obiectivul acestui sezon e câștigarea titlului.

Angelescu: ”Sunt convins că vor veni în număr mare, mai ales că ne vom bate la campionat”

”Țin să anunț suporterii că vom juca toate meciurile pe Giulești. Toate meciurile din play-off le vom juca acolo. FCSB nu este în play-off, era o echipă de tradiție cu care puteam juca pe Arena Națională. Iar cu Dinamo este mai complicat, trebuie să facem un protocol. Există riscul să nu-l respectăm.

Pe lângă asta, trebuie să ne pregătim pentru acest play-off, să facem toate eforturile să câștigăm acest campionat. Noi cel mai bine ne simțim pe Giulești. A fost și dorința suporterilor.

Sunt convins că vor veni în număr mare, mai ales că ne vom bate la campionat. Noi am făcut meciuri foarte bune și pe Arena, dar contează și dacă avem un suport de 2-3%. Iar asta contează pe Giulești. Vreau să avem un play-off așa cum ne dorim”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.