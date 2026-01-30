Pe drumul european E70 din județul Timiș a avut loc un accident tragic în urma căruia șapte oameni au decedat, iar alți trei au fost răniți și transportați la spital în stare gravă.

Aceștia erau suporteri ai echipei PSOK, formație antrenată de Răzvan Lucescu, și se deplasau la meciul din Europa League cu Lyon.

Cosmin Bărcăuan, mesaj emoționant în urma tragediei fostei sale echipe



Cosmin Bărcăuan a fost jucătorul lui PAOK între 2006 și 2007 și a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre accidentul care a implicat zece suporteri ai formației din Grecia.

Fostul fundaș central, care a adunat 30 de partide în tricoul lui PAOK, a transmis condoleanțe familiilor îndurerate și a fost vizibil afectat de cele întâmplate.

„Îmi exprim și eu condoleanțele. Am jucat un an acolo. Condoleanțe familiei PAOK. Este o tragedie cumplită ce s-a întâmplat.

O viață pierdută este o tragedie, cu atât mai mult când este vorba de una tânără. Foarte, foarte greu. Nici nu poți să te uiți, nici să te gândești… nici nu știu ce să mai spun. E extrem de greu. Să le fie țărâna ușoară!”, a declarat Cosmin Bărcăuan în exclusivitate pentru Sport.ro.

Născut pe 5 august 1978, la Oradea, Cosmin Bărcăuan și-a început cariera la FC Bihor și a cunoscut consacrarea la Dinamo, alături de care a câștigat de două ori Cupa României. A evoluat apoi la cluburi precum Șahtior Donețk, PAOK Salonic și OFI Creta și a adunat opt selecții la echipa națională a României.

