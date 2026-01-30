PAOK Salonic, echipă antrenată de tehnicianul românul Răzvan Lucescu, s-a calificat în play-off-ul Europa League, chiar dacă a pierdut cu 2-4 la Olympique Lyon, după un meci în care a jucat în zece oameni din prima repriză, mai exact din minutul 41.

Olympique Lyon - PAOK Salonic 4-2



Oaspeţii au marcat primii, prin Georgios Giakoumakis (20), dar Lyon a egalat prin Remi Himbert (34), după care Khalis Merah a adus gazdele în avantaj (55).

Soualiho Meite (69) a marcat şi el pentru echipa din Salonic, restabilind egalitatea, 2-2.

Apoi, OL a primit penalty (83), antrenorul Răzvan Lucescu a fost eliminat pentru proteste, dar Adam Karabec a ratat.

Atunci, în minutul 83, moment în care tabela de marcaj indica 2-2, ”centralul” a dictat o lovitură de la 11 metri pentru Lyon, după ce a intervenit VAR-ul. Iar Răzvan Lucescu a cedat nervos la margine și a aruncat cu o sticlă de apă. Arbitrul i-a arătat direct cartonașul roșu tehnicianului român, care a urcat în tribună.

Cehul Adam Karabec a înscris în cele din urmă pentru echipa din Hexagon (88), iar Alejandro Rodriguez (90+3) a închis tabela pentru 4-2 și Lyon a terminat pe locul 1 în grupa unică din EL.

Remi Himbert și Khalis Merah, de la școală în Europa League



Primii marcatori ai lui Olympique Lyon sunt juniori: Rémi Himbert are 17 ani, în timp ce Khalis Merah are 18 ani.

”Arbitrajul a fost inacceptabil”, a declarat la final Răzvan Lucescu junior, care a insistat pe prestația ”jalnică” a centralului basc Ricardo de Burgos Bengoetxea.

