Jucătorii echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, au ţinut un minut de reculegere, miercuri, în memoria suporterilor care au murit în accidentul din Timiş.

“Corpul şi mintea încă în stare de şoc. Amorţite. Încordare, frig. Fotbalul însă, la fel ca societatea modernă, este nemilos. Trebuie să-ţi aduni forţele şi să te întorci la treabă. Asta s-a întâmplat miercuri dimineaţă (28.01) la Nea Mesimvria, când echipa a terminat pregătirile pentru meciul împotriva Lyonului din etapa a 8-a a fazei grupei Ligii Europa. Mai întâi, un minut de reculegere. Un minim omagiu adus tinerilor care au plecat atât de nedrept dintre noi, pentru echipa pe care o iubeau şi pentru care călătoreau ca să o vadă pe un alt stadion european. Apoi, antrenament, tactică şi program special pentru fazele statice, în vederea meciului din Franţa”, a notat PAOK pe site-ul oficial.

Solidaritate cu fanii PAOK, Mesaj al clubului Politehnica Timişoara

“Clubul Politehnica Timişoara îşi exprimă durerea pentru victimele gravului accident rutier în care şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa. Le dorim însănătoşire grabnică celor trei fani internaţi la Spitalul Judeţean din Timişoara! Clubul Politehnica va achita toate cheltuielile legate de cazare şi masă ale aparţinătorilor victimelor”, a anunţat gruparea timişoreană, potrivit news.ro.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.

În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.

Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22:00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.

