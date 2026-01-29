Răzvan Lucescu a cedat nervos în Lyon - PAOK! Gestul grosolan pentru care a văzut direct cartonașul roșu

Olympique Lyon și PAOK Salonic s-au întâlnit pe ”Parc Olympique Lyonnais” joi seară în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League.

În minutul 83, moment în care tabela de marcaj indica 2-2, ”centralul” a dictat o lovitură de la 11 metri pentru Lyon, după ce a intervenit VAR-ul.



Iar Răzvan Lucescu a cedat nervos la margine și a aruncat cu o sticlă de apă. Arbitrul i-a arătat direct cartonașul roșu tehnicianului român, care a urcat în tribună.



Până la ”roșul” luat de Lucyescu, Georgios Giakoumakis (minutul 20) și Soualiho Meite (minutul 67) au punctat pentru PAOK, în timp ce Remi Himbert (minutul 34) și Khalis Merah (minutul 55) au făcut-o pentru Lyon.

