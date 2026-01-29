GALERIE FOTO Moment emoționant înainte de Lyon - PAOK: "Durerea nu are culori"

Moment emoționant înainte de Lyon - PAOK: "Durerea nu are culori" Europa League
Meciul Olympique Lyon - PAOK Salonic a început cu un moment de reculgere în memoria suporterilor care și-au pierdut viața în accidentul din România.

Echipa pregătită de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, a solicitat inițial amânarea meciului din ultima rundă a fazei principale din Europa League. UEFA a respins această solicitare.

Pe arena Parc Olympique Lyonnais nu s-a auzit niciun sunet pe durata momentului de reculegere. 

Moment emoționant înaintea meciului Olympique Lyon - PAOK Salonic

Sectorul dedicat suporterilor lui PAOK Salonic a rămas gol pentru meciul din această seară. Acolo a fost pus un banner în limba greacă: "Drum bun, frații noștri".

Galeria gazdelor de la Olympique Lyon a afișat următorul banner în timpul momentului de reculegere: "Durerea nu are culori. Odihniți-vă în pace". De asemenea, francezii au aprins câteva torțe în peluză.

Cum s-a produs accidentul

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa, pentru meciul Lyon - PAOK. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1.

Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.

În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.

