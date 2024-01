Răzvan Lucescu a pierdut primul loc din Grecia după ce PAOK a pierdut derby-ul cu Aris! Echipa lui Fatih Terim e lider 

Echipa lui Răzvan Lucescu și-a pierdut poziția de lider în clasament după înfrângrea suferită în deplasarea cu Aris. Suleymanov a deschis scorul, în minutul 46, pentru gazde, iar în minutul 59, Kike Saveiro a dublat avantajul.

PAOK a reușit să reducă din diferență în minutul 75, prin Baba, însă fotbaliștii lui Răzvan Lucescu nu au reușit să mai marcheze o dată, pentru a obține minimum o remiză. Astfel, gruparea antreorului român a fost depășită în clasament de Panathinaikos, echipa pregătită de Fatih Terim, care s-a impus cu 2-1 în fața lui Panetolikos.

Panathinaikos a bifat două victorii consecutive sub comanda lui Fatih Terim, care a fost numit pe 26 decembrie. Echipa turcului are 40 de puncte, în timp ce PAOK are cu două mai puțin. În cazul în care AEK Atena se impune în meciul cu Olympiakos, PAOK ar ajunge pe locul al treilea.