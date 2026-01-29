LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00 se dispută toate meciurile din ultima etapă a Europa League, la finalul căreia aflăm echipele calificate în primăvara competiției.

Primele opt se califică direct în optimile de finală, locurile 9-24 în play-off-ul pentru optimi, echipele de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Meciul serii va fi pe terenul liderului din EL, Olympique Lyon - PAOK Salonic.

Echipa elenă, antrenată de Răzvan Lucescu, este îndoliată după decesul suporterilor în accidentul groaznic din Timiș și a cerut UEFA amânarea partidei, lucru refuzat însă de forul fotbalistic continental.

În această seară mai joacă și portarul Andrei Ionuț Radu, prezent cu Celta Vigo în deplasarea de la Steaua Roșie Belgrad.

Transferat zilele trecute din Cipru, mijlocașul ofensiv Marius Corbu nu are încă, evident, drept de joc în competițiile europene pentru Ferencvaros Budapesta, care joacă la Nottingham Forest.

Un alt fotbalist român, fundașul Flavius Daniliuc de la FC Basel, internațional austriac însă, are meci acasă cu Viktoria Plzen.

În plus, centralul român Horațiu Feșnic va arbitra partida Genk - Malmo FF.

