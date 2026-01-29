LIVE TEXT Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, meciul durerii la Lyon în ultima etapă din Europa League! Ce alți români joacă în această seară

Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, meciul durerii la Lyon în ultima etapă din Europa League! Ce alți români joacă în această seară Europa League
Europa League a ajuns la ultima rundă din grupa unică, la finalul căreia aflăm echipele calificare în primăvara competiției.

Razvan LucescuPAOK SalonicOlympique LyonAndrei RaduCelta Vigo
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00 se dispută toate meciurile din ultima etapă a Europa League, la finalul căreia aflăm echipele calificate în primăvara competiției.

Primele opt se califică direct în optimile de finală, locurile 9-24 în play-off-ul pentru optimi, echipele de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Meciul serii va fi pe terenul liderului din EL, Olympique Lyon - PAOK Salonic. 

Echipa elenă, antrenată de Răzvan Lucescu, este îndoliată după decesul suporterilor în accidentul groaznic din Timiș și a cerut UEFA amânarea partidei, lucru refuzat însă de forul fotbalistic continental.

În această seară mai joacă și portarul Andrei Ionuț Radu, prezent cu Celta Vigo în deplasarea de la Steaua Roșie Belgrad.

Transferat zilele trecute din Cipru, mijlocașul ofensiv Marius Corbu nu are încă, evident, drept de joc în competițiile europene pentru Ferencvaros Budapesta, care joacă la Nottingham Forest.

Un alt fotbalist român, fundașul Flavius Daniliuc de la FC Basel, internațional austriac însă, are meci acasă cu Viktoria Plzen.

În plus, centralul român Horațiu Feșnic va arbitra partida Genk - Malmo FF.

Olympique Lyon - PAOK Salonic

Steaua Roșie Belgrad - Celta Vigo

FC Basel - Viktoria Plzen

Aston Villa - Red Bull Salzburg

Panathinaikos Atena - AS Roma

FC Porto - Glasgow Rangers

Celtic Glasgow - FC Utrecht

VfB Stuttgart - Young Boys Berna

FC Midtjylland - Dinamo Zagreb

Go Ahead Eagles - Sporting Braga

Nottingham Forest - Ferencvaros Budapesta

Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam

Ludogoreț Razgrad - Nice

Maccabi Tel Aviv - Bologna

Lille - Freiburg

Sturm Graz - Brann

Genk - Malmo FF - meci arbitrat de Horațiu Feșnic

FCSB - Fenerbahe Istanbul

Clasamentul LIVE din Europa League

