Decizie majoră luată de Ivan Savvidis după tragedia în care au murit șapte fani PAOK: își asumă totul

Microbuzul în care se aflau cei zece fani s-a izbit frontal de un tir care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului, au rămas doar trei supraviețuitori din rândul fanilor greci.

Ivan Savvidis, controversatul patron al lui PAOK Salonic, a transmis un mesaj emoționant la scurt timp după tragedia petrecută în județul Timiș. Ulterior, șeful lui Răzvan Lucescu de la PAOK a decis să acopere în integralitate cheltuielile în legătură cu victimele accidentului, în semn de solidaritate față de familiile tinerilor și față de suporterii lui PAOK.

În această dimineață (n.r. joi, 29 ianuarie), un avion medical va decola din Atena și se va îndrepta către Timișoara pentru a transporta înapoi în Grecia doi dintre supraviețuitorii tragediei. Al treilea, care a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, va mai rămâne o perioadă internat în România.

De asemenea, tot în cursul zilei de joi, o aeronavă va transporta înapoi în Grecia cadavrele celor șapte suporteri morți în accidentul de marți.

Conform presei din Grecia, Ivan Savvidis va plăti în integralitate transportul, dar și spitalizarea celor trei supraviețuitori. De altfel, patronul lui PAOK Salonic a angajat deja o firmă de avocatură din România care să se ocupe de toate formalitățile repatrierii corpurilor neînsuflețite.

Mesajul transmis de Ivan Savvidis imediat după accident

”O tragedie de nedescris ne-a bătut astăzi la ușă. Sunt devastat de pierderea atât de nedreaptă a unor tineri, suporteri ai echipei noastre iubite, care călătoreau pentru a fi alături de PAOK-ul nostru. Plâng alături de familii și de milioanele de compatrioți ai noștri. Dumnezeu să le odihnească sufletele.



Acești copii, copiii lui PAOK, sunt copiii noștri, sunt membri ai unei mari familii. Iar noi facem totul pentru familia noastră și nu lăsăm pe nimeni singur. Gândul meu este la apropiații lor. Mă rog să fie bine pentru cei răniți, care dau o luptă critică în aceste ore”, a fost mesajul patronului de la PAOK Salonic.

