Meci cu SCANTEI pentru Hategan in Arabia Saudita! Arbitrul roman s-a ajutat de VAR pentru doua faze decisive din Al Hilal - Al Raed

Ovidiu Hategan a condus de la centru meciul dintre Al Hilal si Al Raed.

Al Hilal s-a impus cu 2-1 la capatul unui meci tensionat din etapa cu numarul douazeci si cinci. Ovidiu Hategan a fost delegat la centru, alaturi de asistentii sai Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe.

Centralul a avut nevoie de VAR in repetate randuri pentru a decide in diferite momente de joc. Astfel ca, in minutul 64 a consultat reluarile video pentru a-l elimina pe Albulahy, unul dintre jucatorii lui Al Hilal, dupa ce a facut hent din postura de ultim aparator.

Trei minute mai tarziu, Hategan a apelat din nou la arbitrajul video pentru a dicta un penalty pentru Al Raed, penalty transformat de El Berkaoui, iar golul din ultimul minut al meciului a fost validat, din nou, cu ajutorul VAR.

Portarul si-a trimis balonul in propria poarta dupa o interventie incredibila. Acesta a prins balonul sutat, insa se afla mult in interiorul portii. Cei din camera VAR l-au ajutat pe Hategan, care a validat reusita gazdelor.