Portughezul a criticat dur atitudinea coechipierilor săi în timpul partidei și a mimat apoi câteva gesturi deosebit de dure la adresa coechipierilor săi.

Meciul a început destul de bine pentru Cristiano Ronaldo şi echipa sa. Atacantul a deschis scorul în minutul 44. După pauză, Al Nassr s-a prăbuşit complet, încasând patru goluri între minutele 55 şi 72 prin Mitrovic (de două ori), Milinkovic-Savic şi Malcom.

Această întorsătură a evenimentelor a declanşat furia nedisimulată a lui Cristiano Ronaldo, care a mimat somnul, apoi frica, şi a mers chiar mai departe mimând pe cineva care se uşurează.

Al Hilal’s captain recreating Messi’s 2022 World Cup celebration while the fans chant Messi’s name.???? pic.twitter.com/vWcYmfwN0K

Imediat după fluierul final, Cristiano Ronaldo nu a mai rămas pe teren pentru a primi medaliile de finalist și a plecat, nervos, spre vestiare.

În plus, căpitanul de la Al Hilal nu a ratat șansa de a se bucura în stilul lui Lionel Messi atunci când a ridicat trofeul, făcând același gesturi ca ale argentinianului, după succesul de la Cupa Mondială.

Cristiano Ronaldo went straight down the tunnel after the final whistle .

Disgraceful performance by Al nassr pic.twitter.com/Vj6Dg9UhyW