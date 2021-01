Unde s-a uitat Hategan?! PENALTY CLAR refuzat CFR-ului dupa un hent facut chiar in fata arbitrului! Jucatorii au innebunit pe teren

Sepsi si CFR Cluj s-au intalnit in etapa cu numarul saptesprezece din Liga 1.

Meciul a fost extrem de intens, iar in prima repriza, centralul Hategan a aratat nu mai putin de 5 cartonase galbene: trei pentru Sepsi si doua pentru CFR Cluj.

Iordanescu a fost obligat sa schimbe la pauza dupa ce Balgradean s-a accidentat. De cealalta parte, gazdele au ramas in 10 oameni dupa ce Bouhenna a vazut al doilea galben in minutul 49.

Debeljuh a deschis scorul in minutul 72, din pasa lui Costache, stabilind astfel si scorul final. Cu toate astea, CFR Cluj a avut un penalty clar in minutul 2 de prelungiri, dupa un hent facut de Deligiannidis in careu la sutul lui Luis Aurelio.

Toata faza s-a desfasurat sub ochii lui Hategan, care insa a fluierat corner pentru echipa lui Iordanescu, in ciuda gesturilor disperate ale jucatorilor lui CFR Cluj.