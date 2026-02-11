Sărbătoare inedită pentru ocupanta locului al patrulea din La Liga

Deși a terminat pe locul al cincilea în sezonul trecut și ocupă acum o poziție care duce în ediția viitoare a Champions League, micuțul club din Comunitatea Valenciană a sărbătorit evitarea retrogradării în sezonul 2025-2026. Villarreal CF a prioritizat mereu supraviețuirea în La Liga, iar după ce a trecut de pragul de 42 de puncte (a acumulat deja 45 de puncte) consideră că nu mai poate retrograda.

"Niciodată până astăzi Villarreal nu intrase în februarie cu cifra simbolică de 42 de puncte, suficientă pentru a asigura supraviețuirea matematică în prima divizie", a transmis clubul de pe Estadio de la Ceramica, ceea ce a dat startul sărbătorii suporterilor, care sunt siguri de meciuri în prima divizie și în sezonul următor.

Înființat în 1923, clubul petrecuse doar opt sezoane în liga secundă, până la promovarea în prima divizie din 1998. De atunci, "Submarinul Galben" a înregistrat 26 de prezențe în La Liga, cele mai bune clasării fiind un loc doi (2007-2008) și un loc trei (2004-2005). De asemenea, a atins o dată semifinalele Cupei Spaniei (2014-2015) și a câștigat Europa League (2020-2021) și Cupa Intertoto (2003, 2004).

Lupta pentru calificarea în cupele europene, singurul obiectiv al sezonului

În acest moment, Villarreal ocupă locul al patrulea în La Liga, cu 45 de puncte acumulate în 22 de meciuri jucate (+19). "Submarinul Galben" este surclasat de FC Barcelona (58 puncte, 23 meciuri), Real Madrid (57 puncte, 23 meciuri) și Atletico Madrid (45 puncte, 23 meciuri, +20), iar în urma sa se află Betis Sevilla (38 puncte, 23 meciuri), Espanyol (34 puncte, 23 meciuri) și Celta Vigo (33 puncte, 23 meciuri).

Trupa antrenată de Marcelino a părăsit Copa del Rey (1-2 cu Racing Santander / "16"-imi de finală) și Champions League (locul al 35-lea în faza ligii, cu doar 1 punct în 8 meciuri).

